474 milyon dolar harcayan Elon Musk\'tan seçim sonrası olay sözler

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinin ardından oy sayımı devam ederken, Cumhuriyetçi Parti'nin en büyük mali destekçilerinden Elon Musk'ın açıklaması dikkat çekti. İlk sonuçlarda Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi ve Senato'da üstünlük sağlaması üzerine Musk, sahibi olduğu X platformundan esprili bir mesaj paylaştı.

"UZAY LAZERLERİM BU KEZ İŞE YARAMADI"

Seçim sonuçlarını kişisel X hesabından değerlendiren Musk, "Görünüşe göre seçimlere müdahale eden uzay lazerlerim bu kez işe yaramadı. " ifadelerini kullandı.

Musk'ın seçim sonuçlarına ilişkin mizahi paylaşımı, Cumhuriyetçi adaylara sağladığı yüz milyonlarca dolarlık mali desteğin ardından geldi.

CUMHURİYETÇİLERE YÜZ MİLYONLARCA DOLAR AKTARDI

Cumhuriyetçi Parti'nin seçim kampanyalarına büyük miktarda kaynak ayıran Musk'ın harcamaları da dikkat çekti. The New York Times'ın analizine göre milyarder iş insanı, ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçilere 474 milyon dolar aktardı.

Gazetenin değerlendirmesinde, kendi adaylık kampanyasını kişisel servetiyle finanse eden siyasetçiler hariç tutulduğunda, bu tutarın tek bir seçim döneminde bir kişi tarafından yapılan en yüksek bağış olduğu belirtildi.

Reuters ise Musk'ın seçim harcamalarını 445 milyon dolar olarak bildirdi. Ajansın haberinde, Demokrat Parti'yi destekleyen Michael Bloomberg ve George Soros gibi milyarderlerin toplam harcamalarının bile Musk'ın ayırdığı bütçenin yarısına ulaşamadığı ifade edildi.

Ağustos ayında Cumhuriyetçi adayları desteklemek için en az 100 milyon dolar harcamayı planladığını duyuran Musk, seçim çalışmalarında özellikle seçmen katılımını artırmaya yönelik faaliyetlere kaynak ayırdı.

DEMOKRATLAR İKİ KANATTA DA ÖNE GEÇTİ

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı ve 100 üyeli Senato'nun 35 sandalyesi için oy kullanıldı. Seçmenler ayrıca 36 eyaletin valisini, eyalet yasama organlarının üyelerini ve yerel yöneticileri belirlemek üzere sandığa gitti.

Seçim analizi platformu Decision Desk HQ'nun (DDHQ) paylaştığı resmi olmayan verilere göre Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde 228, Senato'da ise 54 sandalyeye ulaştı. Cumhuriyetçiler ise Temsilciler Meclisi'nde 139, Senato'da 44 sandalyede kaldı.

Ülke genelinde oy sayımının tamamlanmasının birkaç gün sürebileceği belirtilirken, açıklanan ilk rakamların kesin seçim sonuçları olmadığı vurgulanıyor.