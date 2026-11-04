Başörtülüleri aşağılamıştı! O kadına en güzel cevabı sandığa giden halk verdi

Müslümanları hedef alan açıklamalarıyla bilinen ve kendisini aktivist olarak tanımlayan ırkçı Weronika Rogowska'nın "Seçilirse Michigan'ı terk ederiz" dediği Mısırlı Abdul el-Sayed, ABD Senatosuna seçilerek tarihi bir başarıya imza attı.

"MİCHİGAN'I TERK EDERİZ" DEMİŞTİ

Adaylık sürecinde İslam karşıtı söylemleriyle tepki çeken ırkçı aktivist Weronika Rogowska, Mısırlı Abdul el-Sayed'in seçimi kazanması durumunda kendisi gibi düşünen insanlarla birlikte Michigan eyaletini terk edeceğini ileri sürmüştü.

ABD SENATOSUNA GİREN İLK MÜSLÜMAN OLDU

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Abdul el-Sayed, ABD Senatosuna girmeyi başaran ilk Müslüman senatör olarak tarihe geçti. Seçim zaferinin ardından ırkçı aktivist Rogowska'nın daha önce yaptığı "eyaleti terk etme" açıklamasını yerine getirip getirmeyeceği kamuoyunda merak ve tartışma konusu oldu.