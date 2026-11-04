Galatasaray paraya para demiyor! İşte kasasına giren servet - Son Dakika
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Galatasaray paraya para demiyor! İşte kasasına giren servet

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Galatasaray paraya para demiyor! İşte kasasına giren servet
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Galatasaray paraya para demiyor! İşte kasasına giren servet
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek hem kritik bir galibiyete hem de önemli bir gelire imza attı. Sarı-kırmızılılar, Alman ekibini yenerek 2,1 milyon euro daha kazanırken organizasyondaki toplam galibiyet primi 4,2 milyon euroya yükseldi. Galatasaray'ın lig aşamasındaki sıralamasına göre kasasına çok daha büyük bir gelir koyma ihtimali bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı sahasında 2-0 mağlup eden Galatasaray, Avrupa'daki yükselişini sürdürdü. Üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkaran sarı-kırmızılılar, Alman takımlarına karşı uzun süredir devam eden galibiyet hasretine de son verdi. Sahadaki başarısını ekonomik kazanca dönüştüren Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gelirleri de dikkat çekici seviyeye ulaştı.

Galatasaray paraya para demiyor! İşte kasasına giren servet

13 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Galatasaray, Stuttgart galibiyetiyle Alman temsilcilerine karşı oynadığı son 7 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşamıştı.

Alman takımlarına karşı son galibiyetini 12 Mart 2013'te Schalke 04'ü deplasmanda 3-2 yenerek elde eden Galatasaray, böylece 13 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir Alman ekibini mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray paraya para demiyor! İşte kasasına giren servet

KASASINA 2,1 MİLYON EURO DAHA GİRDİ

Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Stuttgart galibiyetiyle UEFA'dan 2,1 milyon euro daha kazandı. Sarı-kırmızılılar, daha önce elde ettiği galibiyetle birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam galibiyet primini 4,2 milyon euroya çıkardı.

Devler Ligi'nin lig aşamasına katılım bedeli olarak 18,62 milyon euro kazanan Galatasaray'ın yalnızca katılım ve galibiyet primlerinden elde ettiği toplam gelir ise 22,82 milyon euroya ulaştı.

Galatasaray paraya para demiyor! İşte kasasına giren servet

İLK 24'E GİRERSE EK GELİR KAZANACAK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde elde edeceği toplam gelir, lig aşamasını tamamlayacağı sıraya göre artabilecek. Sarı-kırmızılılar, lig etabını ilk 24 içerisinde bitirmesi durumunda UEFA'dan 1 milyon euro daha kazanacak. Temsilcimizin lig aşamasındaki sıralaması, sonraki turlarda elde edebileceği gelir açısından da büyük önem taşıyor.

İLK 8'E GİRERSE 11 MİLYON EURO DAHA

Galatasaray'ın lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselmesi halinde ise UEFA'dan 11 milyon euro ek gelir elde edeceği belirtildi. Böylece sarı-kırmızılıların kalan maçlarda alacağı sonuçlar yalnızca sportif başarı açısından değil, kulübün ekonomik kazancı bakımından da belirleyici olacak.

GALATASARAY'IN KALAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

  • 24 Kasım Salı Galatasaray - Aston Villa 20.45
  • 8 Aralık Salı AEK - Galatasaray 23.00
  • 19 Ocak Salı Galatasaray - Feyenoord 20.45
  • 27 Ocak Salı PSG - Galatasaray 23.00
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GalatasarayStuttgartSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • edurmaz379 edurmaz379:
    nasıl olsa eşşekler seyretmeye geliyor sorun yok 0 3 Yanıtla
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