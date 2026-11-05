Galatasaray, Avrupa'da RAMS Park'ı kalesine çevirdi - Son Dakika
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Galatasaray, Avrupa'da RAMS Park'ı kalesine çevirdi

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Galatasaray, Avrupa\'da RAMS Park\'ı kalesine çevirdi
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Galatasaray, Avrupa\'da RAMS Park\'ı kalesine çevirdi
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa kupalarında iç saha performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta oynadığı 21 maçta 12 galibiyet elde ederek rakiplerine geçit vermiyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 yenen Galatasaray, taraftar desteğiyle iç sahayı Avrupa'daki en büyük avantajlarından biri haline getirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki Avrupa arenasındaki iç saha performansıyla parlamaya devam ediyor. 

İÇ SAHADA KAYBETMİYOR

Tecrübeli çalıştırıcı, RAMS Park'ı Avrupa kupalarında rakipleri için adeta bir kale haline getirdi.  UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Alman temsilcisi Stuttgart’ı 2-0’lık net bir skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, iç saha istatistiğini bir kez daha perçinledi.

Galatasaray, Avrupa'da RAMS Park'ı kalesine çevirdi

21 MAÇTA 12 GALİBİYET

Okan Buruk yönetiminde evinde çıktığı 21 Avrupa karşılaşmasında 12. galibiyetine ulaşan Galatasaray, dev rakiplere karşı sergilediği baskın futbolla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, muhteşem taraftar desteğini de arkasına alarak iç saha avantajını Avrupa kulvarındaki en büyük silahlarından birine dönüştürmüş durumda.

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    Yorumlar (1)

  • Okur 6470 Okur 6470:
    geçen yıl saçma sapan union st gouliese denen adını bile yazamadığım takıma yenildik. bu sene neyse ki barça ya yenildik 0 0 Yanıtla
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