Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru

UEFA Gençlik Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe U19 ile Liverpool U19, Pendik Stadı'nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan ve toplam 8 golün atıldığı mücadeleyi İngiliz temsilcisi 5-3 kazandı. Sarı-lacivertliler, karşılaşma boyunca skoru dengelemek için mücadele etse de Liverpool'un hücumdaki etkili performansına engel olamadı.

İLK YARIDA TAM 6 GOL ATILDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool U19, henüz 3. dakikada Will Wright'ın golüyle 1-0 öne geçti. İngiliz ekibi, 13. dakikada yine Wright'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe U19, 18. dakikada Emin Eren Sayar'ın golüyle skoru 2-1'e getirse de Liverpool, 20. dakikada Junior Sonni-Lambie ve 28. dakikada Finn Inglethorpe'un golleriyle üstünlüğünü 4-1'e taşıdı. Sarı-lacivertliler, 29. dakikada Emin Eren Sayar'ın bir kez daha sahneye çıkmasıyla farkı ikiye indirdi ve ilk yarı 4-2 sona erdi.

FENERBAHÇE FARKI BİRE İNDİRDİ AMA YETMEDİ

İkinci yarıda da mücadeleyi bırakmayan Fenerbahçe U19, 68. dakikada Baran Yolaçan'ın attığı golle skoru 4-3'e getirerek beraberlik umutlarını artırdı. Ancak sarı-lacivertlilerin sevinci yalnızca bir dakika sürdü. Liverpool U19, 69. dakikada Will Wright'ın golüyle yeniden iki farklı üstünlüğü yakaladı. Hat-trick yapan Wright, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

FENERBAHÇE MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Fenerbahçe U19'da Ali Demirbilek, 90+3. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Kalan sürede başka gol olmayınca Liverpool U19, Pendik Stadı'ndan 5-3'lük galibiyetle ayrıldı.