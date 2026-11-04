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Dünya ABD seçimlerini konuşurken tedirgin eden görüntü

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Dünya ABD seçimlerini konuşurken tedirgin eden görüntü
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ABD'de yapılan ara seçimlerde Trump'ın partisinin yaşadığı yenilginin ardından Washington'un İran politikası merak konusu oldu. Seçim sonuçları tartışılırken ABD'ye ait askeri kargo uçaklarının İsrail'e yönelik sevkiyatları dikkat çekti. En az 6 C-17 tipi uçağın ikinci sevkiyat dalgasında yer aldığı bildirilirken, taşınan ekipmanların İsrail'in hava savunmasını güçlendirmeye yönelik olabileceği değerlendiriliyor.

ABD'de gerçekleştirilen Kongre ara seçimleri, Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti açısından önemli bir siyasi yenilgiyle sonuçlandı. Demokratlar, Senato ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde ederek Washington'daki güç dengelerini değiştirdi. Seçimlerde İran savaşının maliyeti ve hayat pahalılığı öne çıkarken sonuçların ardından ABD'nin Orta Doğu'daki askeri faaliyetleri yeniden gündeme geldi.

Trump yönetiminin İran politikasına yönelik eleştiriler artarken Amerikan ordusuna ait askeri nakliye uçaklarının İsrail'e gerçekleştirdiği sevkiyatların devam etmesi dikkat çekti. Uçuş takip verilerine göre ABD, İsrail'in güneyindeki askeri üslere yönelik yeni bir lojistik hareketlilik başlattı.

SEÇİMİ KAYBETTİ, İRAN SAVAŞININ ETKİSİNİ KABUL ETTİ

Reuters'ın haberine göre Demokratlar, Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerde de önemli kazanımlar elde ederek Kongrenin iki kanadında çoğunluğu sağladı. Seçim sonuçlarında özellikle İran savaşı, yükselen yaşam maliyetleri ve Trump yönetiminin ekonomi politikalarına yönelik memnuniyetsizlik etkili oldu.

CBS News'in aktardığına göre Trump, Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisinde İran savaşının da payı bulunduğunu kabul etti. Buna karşın savaş kararından pişman olmadığını belirten ABD Başkanı, aynı koşullarda yeniden benzer bir karar vereceğini söyledi. Seçim sonuçları Trump'ın Kongredeki siyasi desteğini zayıflatırken İran'a yönelik askeri politikasının nasıl şekilleneceği sorusunu da gündeme taşıdı.

ABD'DEN İSRAİL'E İKİNCİ ASKERİ SEVKİYAT DALGASI

Seçimlerin hemen öncesinde başlayan Amerikan askeri hareketliliği, sonuçların açıklandığı bugün de gündemdeki yerini korudu.

Uçuş takip verilerine göre ABD Hava Kuvvetlerine ait en az 6 C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçağı, Teksas'taki Fort Bliss askeri tesisinde bulunan Biggs Havaalanı'ndan İsrail'in güneyindeki Ovda Hava Üssü'ne yönelik ikinci sevkiyat dalgasında yer aldı.

Aynı güzergahta önceki hafta 8 askeri nakliye uçuşu kaydedilmişti. İkinci dalgadaki uçuşların tamamlanmasıyla iki üs arasındaki toplam sefer sayısının 16'ya ulaşabileceği belirtildi. Uçakların hareketliliği, ABD'nin İsrail'deki hava savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik hazırlık yaptığı değerlendirmelerini beraberinde getirdi.

PATRIOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İDDİASI

Sevkiyatların kalkış noktası olan Fort Bliss, ABD ordusunun hava savunma birlikleri açısından önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor. Askeri uçakların bu üsten hareket etmesi ve kısa süre içerisinde çok sayıda sefer gerçekleştirilmesi, İsrail'e ilave Patriot hava savunma sistemleri gönderiliyor olabileceği iddialarını gündeme getirdi.

İsrail basınında daha önce yayımlanan haberlerde de Amerikan askeri nakliye uçaklarının Ovda ve Nevatim hava üslerine iniş yaptığı, taşınan malzemelerin olası İran saldırılarına karşı savunma hazırlıklarıyla bağlantılı olabileceği belirtilmişti.

Ancak uçakların taşıdığı yükün tamamı resmi makamlarca açıklanmadı. İsrail'e yeni ve eksiksiz bir Patriot bataryasının konuşlandırıldığı da bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

TRUMP'IN İRAN İÇİN YENİ BİR KARAR ALACAĞI İDDİASI

ABD'nin İsrail'e yönelik askeri sevkiyatları, seçim öncesinde gündeme gelen yeni İran operasyonu iddialarıyla birlikte değerlendiriliyor. The Times of Israel'in 30 Ekim'de aktardığı habere göre ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in de katıldığı bir toplantıda Trump'a İran'a yönelik askeri seçenekler hakkında bilgi verdiği öne sürüldü.

İsrail basınında ayrıca Washington ile Tel Aviv'in, 3 Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik sınırlı ancak yoğun bir askeri operasyon seçeneğini değerlendirebileceği iddiaları yer aldı.

İRAN'DAN DA SEÇİM SONRASI MESAJ GELDİ

ABD'deki seçim sonuçları İran yönetimi tarafından da değerlendirildi. CBS News'in haberine göre İran'ın başmüzakerecisi, Demokratların seçim başarısının Amerikan halkının İran savaşına ve artan yaşam maliyetlerine yönelik tepkisini yansıttığını savundu.

İran ile ABD arasında diplomatik temasların yeniden başlatılmasına yönelik girişimler sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik sorunları da devam ediyor. İran Devrim Muhafızları, 4 Kasım'da boğazdan geçmeye çalışan dört petrol tankerinin mayınlara çarparak alev aldığını bildirdi.

Böylece ABD'de seçimlerin tamamlanmasına rağmen İran çevresindeki askeri ve diplomatik gerilim gündemde kalmaya devam etti.

SEÇİM SONUÇLARI ABD'NİN ASKERİ PLANLARINI DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Demokratların Kongrede çoğunluğu elde etmesi, Trump yönetiminin İran politikasının daha yoğun siyasi denetimle karşılaşabileceği anlamına geliyor. Ancak yeni seçilen Kongre üyeleri ocak ayında göreve başlayacak.

Bu nedenle seçim sonuçlarının ABD'nin mevcut askeri sevkiyatlarını doğrudan durdurması beklenmiyor. Öte yandan Kongredeki yeni güç dengeleri, ilerleyen dönemde askeri harcamalar, savaş yetkileri ve İran politikasına ilişkin tartışmaları etkileyebilir.

ABD'nin İsrail'e yönelik son uçuşları da bu açıdan dikkat çekiyor. Seçim sonuçları Washington'daki siyasi dengeleri değiştirmiş olsa da askeri hareketlilik devam ediyor. Bunun yeni bir saldırı hazırlığı mı yoksa olası İran saldırılarına karşı savunma tedbiri mi olduğu konusunda ise resmi bir doğrulama bulunmuyor.

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