İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu
Haber Videosu

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak öncesinde gökyüzünü kaplayan kara bulutlar gündüzü geceye çevirirken, Tarihi Yarımada ve Boğaz hattını örten devasa bulut kütleleri dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış öncesinde gökyüzünü kaplayan yoğun kara bulutlar, kentin üzerine adeta karabasan gibi çöktü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bir anda kararan hava ile gündüz geceye dönerken, Tarihi Yarımada ve İstanbul Boğazı üzerindeki olağanüstü görüntüler havadan kaydedildi.

KENTİN SİLÜETİ KARA BULUTLARLA KAPLANDI

Şehrin üzerine çöken devasa bulut kütleleri, kentin ikonik silüetini adeta tamamen örttü. Şehrin farklı noktalarından da net bir şekilde izlenebilen ve görsel bir şölen sunan bu doğa olayı, dron kameraları ile saniye saniye görüntülendi.

SAĞANAK YAĞIŞ BAŞLADI 

Gündüz vakti karanlığa bürünen İstanbul genelinde, yoğun kara bulutların geçişinin hemen ardından şiddetli sağanak yağış kentte kısa sürede etkisini gösterdi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 89'a ulaştıİstanbul'da trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 89'a ulaştı İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Yollar göle döndü, trafik kilitlendiİstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Yollar göle döndü, trafik kilitlendi İstanbul'da hayat felç! Metrobüs durağında adım dahi atamadılarİstanbul'da hayat felç! Metrobüs durağında adım dahi atamadılar İstanbul'da sağanak ve maç etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştıİstanbul'da sağanak ve maç etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı İstanbul'da sağanak etkili oluyorİstanbul'da sağanak etkili oluyor
Kaynak: İHA
İstanbulGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    şu muhabere söyleyin. malmı acaba? hava kararmasını hi,ç mi görmemiş 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump’ın seçim yenilgisi İsrail’i alarma geçirdi 3 büyük tehlike Trump'ın seçim yenilgisi İsrail'i alarma geçirdi! 3 büyük tehlike
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası İlk hamle milli futbolcudan geldi Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi
Hamaney Trump’ın yenilgisine sevinmedi Daha sert mesaj geldi Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi
Başörtülüleri aşağılamıştı O kadına en güzel cevabı sandığa giden halk verdi Başörtülüleri aşağılamıştı! O kadına en güzel cevabı sandığa giden halk verdi
Trump’ın görevden aldığı amiral intikamını sandıkta aldı Trump'ın görevden aldığı amiral intikamını sandıkta aldı
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe sonrası dikkat çeken ziyaret İsmail Kartal'dan Fenerbahçe sonrası dikkat çeken ziyaret
15:50
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası İkisini o isim tanıştırmış
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
15:27
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa’dan savunma Sadettin Saran’la ilgili 7 yıl itirafı
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa'dan savunma! Sadettin Saran'la ilgili 7 yıl itirafı
14:42
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame İşte istenen ceza
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame! İşte istenen ceza
14:36
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
13:59
Hamaney Trump’ın yenilgisine sevinmedi Daha sert mesaj geldi
Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi
13:53
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
13:14
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 15:54:22. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android