İstanbul\'da hayat felç! Metrobüs durağında adım dahi atamadılar

İstanbul'da hayat felç! Metrobüs durağında adım dahi atamadılarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da şiddetli sağanak yağış hayatı felç etme noktasına getirirken, iş çıkışında toplu taşımaya akın eden vatandaşlar kabusu yaşadı. Birçok metro hattında adım atacak yer kalmadı. Zincirlikuyu metrobüs durağındaki merdivenlerde oluşan yaya kalabalığı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Merdivenlerde vatandaşların uzun süre beklediği görüldü.
İstanbul'da etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, akşam saatlerinde kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle karayolu trafiği durma noktasına gelirken, iş çıkış saatinde evlerine ulaşmaya çalışan vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yöneldi. Birçok metro ve metrobüs hattında adım atacak yer kalmadı.
METROBÜS DURAĞINDA İLERLEYEMEDİLER
Ulaşımın kilitlendiği noktalardan biri de Zincirlikuyu metrobüs durağı oldu. İlerlemekte güçlük çeken kalabalık ve merdivenlerde oluşan uzun yaya kuyrukları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yoğunluk nedeniyle vatandaşların peronlara ulaşabilmek için uzun süre beklediği görüldü.
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