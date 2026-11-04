Emre Belözoğlu geldi, Kuyt\'ın kaderi belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarında sona gelindi. İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Sergio Conceiçao ile yapılan görüşmelerde yaşanan pürüzler üzerine rotasını Emre Belözoğlu'na çeviren sarı-lacivertli yönetimin, genç teknik adamla 1,5 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi. Belözoğlu'nun Liverpool karşılaşmasının ardından takımın başına geçmesi beklenirken teknik heyetin geleceğine ilişkin de önemli bir gelişme yaşandı.

DIRK KUYT'IN GELECEĞİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliğinin ardından gözler Dirk Kuyt'a çevrilmişti. İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası takımın başında görev alan Hollandalı teknik adamın, Emre Belözoğlu'nun gelişiyle birlikte kulüpteki geleceği merak ediliyordu.

Edinilen bilgilere göre Dirk Kuyt, Emre Belözoğlu döneminde de görevine devam edecek. Böylece sarı-lacivertli kulüpte yeni teknik direktörle birlikte Kuyt'ın da takımda kalacağı belirtildi.

LIVERPOOL MAÇININ ARDINDAN GÖREVE BAŞLAYACAK

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesi için Liverpool karşılaşmasının tamamlanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörün göreve başlamasıyla birlikte teknik heyetin çalışma düzeninin de netleşmesi bekleniyor.