İstanbul\'da trafik yoğunluğu Anadolu Yakası\'nda yüzde 89\'a ulaştı

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu arttı. İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, sağanak yağışın da etkisiyle ulaşımda güçlük yaşadı. D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, köprü bağlantı yolları ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk oluşurken özellikle Anadolu Yakası'nda trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi.

ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK YÜZDE 89'A ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik yoğunluğu haritasına göre, sabah saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda bu oran yüzde 89'a kadar yükselirken Avrupa Yakası'nda yüzde 71 seviyesine ulaştı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Göztepe ile Kozyatağı arasındaki bölümünde trafik her iki yönde de durma noktasına geldi. Maltepe-Kartal ve Pendik-Tuzla arasındaki bazı kesimlerde de araçlar güçlükle ilerledi.

KÖPRÜ BAĞLANTI YOLLARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında da yoğunluk yaşandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geçişteki trafik Kozyatağı'ndan başlarken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşmak isteyen sürücüler Ataşehir'den itibaren yoğunlukla karşılaştı.

Şile Otoyolu'nun Üsküdar istikametinde ise Ihlamurkuyu mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar araçlar ağır ilerledi.

TEM OTOYOLU VE D-100'DE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde Sancaktepe'den başlayan yoğunluk Ataşehir'e kadar uzandı. Ankara istikametinde ise Ferhatpaşa ile Sultanbeyli arasında trafik akışı yavaşladı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Beylikdüzü ile Bakırköy, Zeytinburnu ile Şişli arasındaki kesimlerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında da yoğunluk gözlendi.

TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA DA YOĞUNLUK YAŞANDI

Kent genelindeki trafik yoğunluğu toplu taşıma noktalarına da yansıdı. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu.

Sağanak yağışın etkisiyle ana arterlerde ve bağlantı yollarında araçların yavaş ilerlemesi, sabah saatlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi.