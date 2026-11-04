Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda - Son Dakika
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Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda

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Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
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ABD'de Kongre ara seçimlerinde Demokratların çoğunluğu elde etmesinin ardından Başkan Donald Trump ve ailesinin mali ilişkileri mercek altına alınabilir. Demokratlar, Trump ailesinin yabancı ülkelerle ticari ortaklıklarını, kripto para yatırımlarını ve damadı Jared Kushner'in Orta Doğu ülkeleriyle bağlantılı anlaşmalarını incelemeye hazırlanıyor.

ABD'de Cumhuriyetçilerin Kongre ara seçimlerinde yaşadığı kayıpların ardından gözler, Demokratların yeni dönemde atacağı adımlara çevrildi. Associated Press, Reuters ve Washington Post'un haberlerine göre Demokratlar, Kongrede elde ettikleri çoğunluğu kullanarak Başkan Donald Trump'ın ailesine ve yönetimine yönelik kapsamlı incelemeler başlatmayı planlıyor. İncelemelerde özellikle Trump ailesinin ticari ortaklıkları, şirketlerin federal hükümetle ilişkileri ve yabancı ülkelerden gelen yatırımların ele alınması bekleniyor.

TRUMP AİLESİNİN MALİ İLİŞKİLERİ İNCELENEBİLİR

Reuters'ın Kongre çalışanları, milletvekilleri ve hukukçulara dayandırdığı haberine göre Demokratların öncelikli inceleme alanları arasında Trump ailesinin son iki yılda genişleyen ticari faaliyetleri bulunuyor.

Demokrat milletvekilleri, Trump ailesiyle bağlantılı şirketlerin kripto para, savunma sanayisi, yapay zeka ve yatırım alanlarındaki faaliyetlerini araştırmayı değerlendiriyor. Özellikle bu şirketlerin hükümet kararlarından veya kamu kaynaklarından yararlanıp yararlanmadığının incelenmesi planlanıyor.

Demokratların üzerinde durduğu konulardan biri de Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın ortakları arasında bulunduğu yatırım şirketi 1789 Capital'in faaliyetleri.

DAMADI KUSHNER'İN ANLAŞMALARI DA GÜNDEMDE

İncelemelerde Trump'ın damadı Jared Kushner'in Orta Doğu ülkeleriyle yürüttüğü ticari ilişkilerin de ele alınabileceği belirtiliyor.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jamie Raskin, Kushner'in yatırım şirketi Affinity Partners'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile bağlantılı faaliyetleri hakkında bilgi talep ettiklerini açıkladı.

Raskin, Kushner'in bir yandan diplomatik görüşmelerde rol üstlenirken diğer yandan bölge ülkeleriyle ticari ilişkiler yürütmesinin çıkar çatışması soruları doğurduğunu savundu.

Kushner'in avukatı Chad Mizelle ise iddiaları reddederek müvekkilinin herhangi bir yasa veya düzenlemeyi ihlal ettiğinin ortaya konulamadığını belirtti.

ŞİRKETLERDEN BELGE VE İFADE İSTENEBİLECEK

Demokratların Kongrede çoğunluğu elde etmesi, komisyonların denetim yetkilerini kullanabilmesinin önünü açıyor. Bu kapsamda Trump ailesiyle bağlantılı şirketlerden belge istenebilecek, şirket yöneticileri ifade vermeye çağrılabilecek ve gerektiğinde resmi celpler çıkarılabilecek.

Reuters'a göre Demokratlar, özellikle özel şirketler üzerinden yürütülecek incelemelere ağırlık vermeyi planlıyor. Bunun nedeni, Beyaz Saray'ın bazı resmi yazışmalar için başkanlık yetkilerine dayalı gizlilik itirazlarında bulunabilmesi.

Ancak Kongrenin belge talepleri ve celpleri de hukuki itirazlarla karşılaşabilir. Bu nedenle soruşturmaların kapsamı ve sonuçları henüz kesinleşmiş değil.

BEYAZ SARAY'DAN DEMOKRATLARA TEPKİ

Beyaz Saray, Demokratların soruşturma hazırlıklarına tepki gösterdi. Reuters'a açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Olivia Wales, Demokratların Amerikan halkının yaşamını iyileştirmeye yönelik bir gündem sunmadığını, bunun yerine Trump yönetimini engellemeye ve asılsız suçlamalarla hedef almaya hazırlandığını savundu.

Trump ailesiyle bağlantılı 1789 Capital de hakkındaki iddiaların kanıtlanmadığını belirterek siyasi amaçlı girişimlere karşı çıkacağını bildirdi.

TRUMP'I ZORLU İKİ YIL BEKLİYOR

Associated Press'in değerlendirmesine göre Demokratların Kongrenin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesi, Trump'ın başkanlığının kalan iki yılında siyasi dengeleri önemli ölçüde değiştirecek.

Demokratlar, yönetimin faaliyetlerini denetleme ve soruşturma başlatma imkanının yanı sıra bazı üst düzey atamaları engelleme gücüne de sahip olacak.

Trump ailesinin mali ilişkilerine yönelik incelemeler ise henüz başlamış veya suç tespit edilmiş soruşturmalar olarak değil, Demokratların yeni Kongre döneminde hayata geçirmeyi planladığı denetim adımları olarak değerlendiriliyor.

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Amerika Birleşik DevletleriJared KushnerDonald TrumpOrta DoğuSeçimDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Murat ÇAMUR Murat ÇAMUR:
    aynı dostunun başına gelecekler gibi artık yolun sonuna geldiler yeter ki bir an öne sandık gelsin. 15 4 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    sandık gelse ne olur muhalefetin hergün ayrı bir hırsızlığı ortaya çıkıyor takip edemiyoruz artık 0 1
  • Ufuk BİR Ufuk BİR:
    Tüh akp liler üzülmüştür şimdi dostum tramp 6 1 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    bir ülkeyle iyi geçinmek sana dokunuyorsa silahı al savaş tutan yok. 0 0
  • sait turk sait turk:
    yahu sandık gelsin değişimde olsunda! kim yönetecek bu ülkeyi? sırf Erdoğan gitsinde ne olursa olsuna oy verirseniz o zaman anlayacaksınız! eğer gerçekten güçlü bir muhalefet olsaydı zaten Akp bugüne kadar iktidarda kalmazdı. Yzın bunu bir kenara, biz bu filmleri çok seyrettik koalisyon Hükümetlerinin yapamadıklarını! şu am Ekonomik olarak evet iyi değiliz ama zannetmeyin değiştiği zaman güllük gülistanlık olacağını. 1 2 Yanıtla
  • Alper Kocman Alper Kocman:
    Balkon konusmasi gelmeyecek herhalde. 1 0 Yanıtla
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