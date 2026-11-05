AP'ye göre Demokratlar Temsilciler Meclisinde çoğunluğu 240 sandalyeyle aldı - Son Dakika
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AP'ye göre Demokratlar Temsilciler Meclisinde çoğunluğu 240 sandalyeyle aldı

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AP'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, oy sayımı devam eden ABD ara seçimlerinde Demokratlar Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerden devraldı. Mecliste Demokratların 240, Cumhuriyetçilerin 147 sandalyesi bulunurken 48 sandalyede yarış sürüyor.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde oy sayımları devam ederken Temsilciler Meclisi için yapılan yarışta Demokratlar 240, Cumhuriyetçiler 147 sandalye kazandı.

Associated Press (AP) ajansının açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerde oy sayımları sürerken Demokratlar, Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

Buna göre Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 240, Cumhuriyetçiler ise 147 sandalye elde etti.

Yarışta Cumhuriyetçilerin elindeki 31 sandalye Demokratlara geçti.

Temsilciler Meclisinde kalan 48 sandalyenin kazananı ise henüz belli olmadı.

ABD ara seçimleri

ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyesinin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için 3 Kasım'da sandık başına gitti.

Açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre Demokratlar hem Senato hem Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

Kaynak: AA
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