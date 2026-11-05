Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Şampiyonlar Ligi\'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Şampiyonlar Ligi\'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı
Haber Videosu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa devlerini devirerek Türk futboluna tarihi bir gece yaşattı. Sarı-kırmızılılar Stuttgart'ı 2-0, sarı-lacivertliler ise Liverpool'u 3-2 mağlup etti. İki temsilcimizin aynı haftayı galibiyetle tamamlamasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu adına bir ilk yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, 4. haftada aldıkları galibiyetlerle Türk futboluna büyük gurur yaşattı. İki temsilcimiz de güçlü rakiplerini mağlup ederek haftayı üçer puanla kapattı. Sarı-kırmızılılar İstanbul'da Stuttgart'ı 2-0 yenerken Fenerbahçe, Kadıköy'de Liverpool'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY STUTTGART'I 2 GOLLE GEÇTİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı Alman temsilcisi Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Rus yıldız Aleksey Batrakov kaydetti.

Karşılaşmanın 12 ve 15. dakikalarında fileleri havalandıran 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın üç puanı hanesine yazdırmasında başrol oynadı.

FENERBAHÇE LIVERPOOL'U KADIKÖY'DE DEVİRDİ

Fenerbahçe ise İngiliz devi Liverpool karşısında unutulmaz bir galibiyete imza attı. Kadıköy'de oynanan ve beş gole sahne olan karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibini 3-2 mağlup etti.

Liverpool'un karşılaşmaya üç galibiyetle gelmesine rağmen Fenerbahçe karşısında sahadan puansız ayrılması, sarı-lacivertlilerin elde ettiği başarının önemini artırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİR İLK YAŞANDI

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetlerle Türk takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez aynı haftada iki galibiyet elde etti. İki temsilcimizin de 4. haftayı üçer puanla tamamlaması, Türk futbolu adına tarihi bir başarı olarak kayıtlara geçti.

AVRUPA DEVLERİNE KARŞI ÇİFTE ZAFER

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Türk temsilcilerinin aldığı sonuçlar şöyle:

  • Galatasaray 2-0 Stuttgart
  • Fenerbahçe 3-2 Liverpool

Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa'nın iki önemli futbol ülkesinin temsilcilerini mağlup ederek Türk futboluna unutulmaz bir hafta yaşattı.

UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayFenerbahçeLiverpoolStuttgartSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maaş bile bağlanacak Bu ülkede erkek kıtlığı var Maaş bile bağlanacak! Bu ülkede erkek kıtlığı var
Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı
Gece yarısı sürprizi Lapa lapa kar yağışı başladı Gece yarısı sürprizi! Lapa lapa kar yağışı başladı
Veda mı ediyor Kuyt’tan taraftarlarını duygulandıran açıklama Veda mı ediyor? Kuyt'tan taraftarlarını duygulandıran açıklama
ABD’de seçim bitti, gözler İran’a çevrildi Trump’tan dikkat çeken hamle ABD'de seçim bitti, gözler İran'a çevrildi! Trump'tan dikkat çeken hamle
Beğeni yağıyor Maçı anlatan TRT spikerinden Liverpool’un hocasına olay ifade Beğeni yağıyor! Maçı anlatan TRT spikerinden Liverpool'un hocasına olay ifade
Alman Bakan otelde ölü bulundu Alman Bakan otelde ölü bulundu
Isak mağlubiyetin ardından çıldırdı: Asla kabul edilemez Isak mağlubiyetin ardından çıldırdı: Asla kabul edilemez
Şampiyonlar Ligi’nde kazandığı gecenin ardından Mourinho’nun ağzında Türk taraftarlar var Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var
Ülkeyi karıştıran maç Tam 53 kırmızı kart çıktı Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı
Como’dan tarihi zafer İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi’nde rakibini 9-1 yendiler Como'dan tarihi zafer! İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler
Ilhan Omar’dan 5. dönem zaferi Sevinçten çılgınca dans etti Ilhan Omar'dan 5. dönem zaferi! Sevinçten çılgınca dans etti
09:16
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
09:16
Altın iki haftanın zirvesinde Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
08:41
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi rezalet 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
08:32
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
08:20
Hükümete yakın yazar oran verdi İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
08:11
Hayırlı olsun İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı
Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
07:48
ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti Yeni hedef 7 bin lira
ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti! Yeni hedef 7 bin lira
07:00
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı İki ilde deprem
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
00:57
Como’dan tarihi zafer İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi’nde rakibini 9-1 yendiler
Como'dan tarihi zafer! İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler
23:48
ABD’de seçim bitti, gözler İran’a çevrildi Trump’tan dikkat çeken hamle
ABD'de seçim bitti, gözler İran'a çevrildi! Trump'tan dikkat çeken hamle
23:43
Veda mı ediyor Kuyt’tan taraftarlarını duygulandıran açıklama
Veda mı ediyor? Kuyt'tan taraftarlarını duygulandıran açıklama
22:54
Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin
Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 09:35:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android