ABD seçimleri İran'da nasıl yorumlandı? Trump endişesi devam ediyor - Son Dakika
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ABD seçimleri İran'da nasıl yorumlandı? Trump endişesi devam ediyor

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ABD seçimleri İran\'da nasıl yorumlandı? Trump endişesi devam ediyor
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ABD seçimleri İran\'da nasıl yorumlandı? Trump endişesi devam ediyor
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ABD'deki ara seçimlerin sonuçları, İran kamuoyunda Washington yönetiminin gelecekteki politikalarına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Demokratların Kongrede çoğunluğu elde etmesi bazı İranlılar tarafından Trump yönetimine karşı bir denge unsuru olarak değerlendirilirken, bazıları ise ABD Başkanı'nın Tahran'a yönelik sert tutumunu sürdüreceği görüşünde. İran'da seçim sonuçlarına ilişkin yorumlarda, yeni bir askeri saldırı ihtimaline yönelik endişeler de öne çıktı.

ABD'de ara seçimlerde Demokratların Kongrenin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesi, İran'da Washington yönetiminin Tahran politikasında değişiklik yaşanabileceği beklentisini doğurdu. Ancak bazı İranlılar, Donald Trump'ın Kongre'deki yeni dengelere rağmen İran'a yönelik askeri adım atabileceği görüşünü dile getirdi.

SEÇİMLERİ TAHRAN'DA DA DİKKATLE TAKİP ETTİ 

ABD'de ara seçim sonuçları yalnızca Washington'da değil, Tahran'da da yakından takip edildi. Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde ettiğini gösteren resmi olmayan sonuçlar, İran'da ABD'nin Tahran'a yönelik politikalarının geleceğine ilişkin farklı değerlendirmelere neden oldu. Bir kesim Demokratların zaferini olumlu karşılarken, diğerleri Trump'ın İran'a yönelik tutumunda değişiklik beklemediğini ifade etti.

İRAN'A YENİ SALDIRI ENDİŞESİ

Tahran'da görüşlerini paylaşan Mehriye Kebiri, seçim sonuçlarının ABD'nin İran politikasında önemli bir değişiklik yaratacağını düşünmediğini belirtti. Trump'ın kararlarını Kongredeki siyasi dengelerden bağımsız verebileceğini savunan Kebiri, yeni bir çatışma ihtimalinden endişe duyduğunu dile getirdi.

Kebiri, yaşanan süreçte ne İran'ın ne de ABD'nin kazandığını belirterek iki ülkenin belirsizlik içinde olduğunu söyledi. ABD'nin yeniden saldırabileceğini düşündüğünü ifade eden Kebiri, Demokratların Kongrede çoğunluğu elde etmesinin bu ihtimali ortadan kaldırmayacağını kaydetti.

ABD seçimleri İran'da nasıl yorumlandı? Trump endişesi devam ediyor

"DEMOKRATLARIN KAZANMASI MEMNUNİYET VERİCİ"

Tahran'da taksi şoförlüğü yapan Muhammed Heddadi ise Demokratların seçim başarısını olumlu karşıladığını belirtti. Demokratların Cumhuriyetçilere kıyasla daha ılımlı politikalar izlediğini savunan Heddadi, Trump ve Cumhuriyetçilerin daha sert bir yaklaşım sergilediğini söyledi.

ABD'nin İran'ın taleplerini kısmen kabul etmesi durumunda Tahran yönetiminin de karşılıklı adımlar atabileceğini ifade eden Heddadi, ülkesinin savaş yanlısı olmadığını ve kendisini savunduğunu öne sürdü.

TRUMP'IN TUTUMUNUN DEĞİŞMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Emir Kebir Üniversitesinde öğrenim gören Emir Hüseyin Caferi de İran yönetiminin Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında ayrım yapmaksızın ABD'yi düşman olarak gördüğünü belirtti.

Caferi, Trump'ın Kongrede oluşan yeni siyasi dengelerden etkilenmeyebileceğini savunarak, ABD Başkanı'nın İran'a yönelik sert tutumunu sürdürebileceği değerlendirmesinde bulundu. Demokratların savaş yetkilerini kısıtlamaya yönelik girişimlerinin de Trump tarafından engellenebileceğini düşündüğünü ifade etti.

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