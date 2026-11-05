Ünlü şarkıcı Ece Seçkin\'den olay paylaşım! Fenerbahçe kazanınca dayanamadı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'den olay paylaşım! Fenerbahçe kazanınca dayanamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup etmesi, sarı-lacivertli taraftarları sevince boğdu. Fanatik Fenerbahçeli kimliğiyle tanınan ünlü şarkıcı Ece Seçkin de tarihi galibiyetin ardından kendini tutamadı. Önce gol sevincini paylaşan Seçkin, ardından İngiliz taraftarlara göndermede bulundu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Liverpool'u 3-2 mağlup ederek taraftarlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sarı-lacivertlilerin İngiliz devine karşı aldığı galibiyetin ardından ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Fenerbahçe'ye olan tutkusuyla bilinen Seçkin, maçın heyecanını takipçileriyle paylaştı.
GOL SEVİNCİNİ BÖYLE PAYLAŞTI
Fenerbahçe'nin attığı golün ardından heyecanına hakim olamayan Ece Seçkin, X hesabından "GOOOOOOOOOLLLLLLLL????" paylaşımında bulundu. Sarı-lacivertli kalplerle takımına desteğini gösteren ünlü şarkıcının sevinci bununla da sınırlı kalmadı.
İNGİLİZ TARAFTARLARA GÖNDERME YAPTI
Fenerbahçe'nin Liverpool karşısındaki 3-2'lik galibiyetinin ardından bir paylaşım daha yapan Seçkin, bu kez İngiliz taraftarları hedef aldı.
Ünlü şarkıcı, gol sevincini paylaştığı gönderiyi yeniden yayımlayarak "Muhtemelen X tarihinde en çok tweet sildiren maç ?????????? İngiliz galibiyeti bekleyen herkesin gözüne girsin ??" ifadelerini kullandı.
FANATİK FENERBAHÇELİLİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ
Fenerbahçe'ye olan bağlılığıyla tanınan Ece Seçkin, Liverpool galibiyetinin ardından yaptığı paylaşımlarla sarı-lacivertli renklere olan tutkusunu bir kez daha ortaya koydu. Ünlü şarkıcının özellikle İngiliz ekibinin kazanmasını bekleyenlere yönelik sözleri, galibiyet sevincini nasıl yaşadığını gözler önüne serdi.
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