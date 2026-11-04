Yetişkin filmlerinin dünyaca ünlü yönetmeni Tinto Brass hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yetişkin filmlerinin dünyaca ünlü yönetmeni Tinto Brass hayatını kaybetti

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Yetişkin filmlerinin dünyaca ünlü yönetmeni Tinto Brass hayatını kaybetti
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4 yorum

İtalyan sinemasında özellikle yetişkin filmleri türündeki yapımlarıyla tanınan yönetmen Tinto Brass, 93 yaşında yaşamını yitirdi. “Caligula” başta olmak üzere uluslararası alanda ses getiren filmlere imza atan Brass'ın ölüm haberi, sinema dünyasında yankı uyandırdı. Yönetmenin vefatı, eşi ve çocukları tarafından duyuruldu.

İtalyan yönetmen Tinto Brass, 93 yaşında Roma'da hayatını kaybetti. Yetişkin filmleri türündeki yapımlarıyla uluslararası alanda tanınan Brass, “Caligula”, “La Chiave” ve “Paprika” gibi filmleriyle sinema tarihinde iz bıraktı.

İtalyan sinemasının dünyaca tanınan yönetmenlerinden Tinto Brass'tan acı haber geldi. Özellikle yetişkin filmleri türündeki yapımlarıyla adından söz ettiren yönetmen, 93 yaşında Roma'da yaşamını yitirdi. Brass'ın ölüm haberini eşi Caterina Varzi ve çocukları duyurdu.

ÖLÜM HABERİNİ AİLESİ DUYURDU

26 Mart 1933'te Milano'da dünyaya gelen Tinto Brass, uzun sinema kariyeri boyunca yönetmenlik, senaristlik ve kurguculuk yaptı. Kariyerinin ilk dönemlerinde deneysel ve avangart sinemaya yönelen Brass, ilerleyen yıllarda yetişkin filmleri türündeki yapımlarıyla uluslararası üne kavuştu.

Yönetmenin ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CALIGULA VE PAPRIKA İLE TANINDI

Tinto Brass, özellikle 1979 yapımı “Caligula” filmiyle dünya çapında tanındı. Yönetmenin filmografisinde “La Chiave”, “Miranda”, “Capriccio”, “Paprika”, “Monella” ve “Così fan tutte” gibi yapımlar da yer aldı.

Filmlerinde cinsellik, güç, para ve insan ilişkilerini işleyen Brass, kendine özgü anlatım tarzıyla sinema dünyasında tartışmalara da konu oldu.

SON YILLARINDA DA SİNEMADAN KOPMADI

Kariyerinin son dönemlerinde sağlık sorunları nedeniyle kamuoyu önüne daha az çıkan yönetmenin 1967 yapımı “Col cuore in gola” filminin 4K restorasyonu, 2026 Venedik Film Festivali kapsamında özel gösterimde izleyiciyle buluştu.

Gösterime sağlık durumu nedeniyle katılamayan Brass'ın mesajını eşi Caterina Varzi okudu. Yönetmen, 93 yaşında hayata veda etti.

Okurların en beğendiği yorum · haberler.com okurlarından

“Asıl film şimdi başlıyor desene”

Tüm yorumlar (4)
CaligulaYönetmenSinemaDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Pole star Pole star: haberler.com okurlarından
    Asıl film şimdi başlıyor desene 12 1
  • A. Ak A. Ak:
    orda film değil gerçekler var gundiii 5 1 Yanıtla
  • 7 İphone 7 İphone:
    yetişkin filmi he orda şimdi ölülerin filmi başlıyor 4 1 Yanıtla
  • Hakan Hakan: haberler.com okurlarından
    sen simdi naneyi yemedinmi 0 0
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