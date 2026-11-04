İran'dan nükleer saldırı endişelerini artıran uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İran'dan nükleer saldırı endişelerini artıran uyarı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran\'dan nükleer saldırı endişelerini artıran uyarı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de ara seçimler devam ederken, Donald Trump'ın İran'a saldırma ihtimali güçlendi. Orta Doğu'da yeni savaşın ayak seslerinin duyulduğu bir ortamda İran vatandaşlarına nükleer saldırı durumunda yapılması gerekenler konusunda uyarılarda bulundu. İran'ın açıklaması, ABD'nin nükleer saldırı ihtimali endişesini artırdı.

ABD ile yaşanan askeri gerilimin tırmandığı bir dönemde İran yönetimi, vatandaşlarına olası bir nükleer patlama veya radyasyon serpintisi durumunda yapılması gereken acil durum kurallarını duyurdu.

İRAN'DAN VATANDAŞLARINA "NÜKLEER SALDIRI" UYARISI

İran Kızılayı ve devlet basını tarafından yayımlanan rehberlerde; halkın patlama anında sağlam binalara sığınması, kapı ve pencereleri kapatarak havalandırma sistemlerini durdurması ve en az 24 saat boyunca kapalı alanlarda kalması gerektiği belirtildi.

Bölgede yeni bir savaş ihtimalinin tartışıldığı bir sırada yapılan bu resmi açıklamalar, nükleer veya radyoaktif bir felaket riskine karşı duyulan endişeleri artırdı.

İran devlet televizyonu, vatandaşlarına nükleer saldırı durumunda şu uyarılarda bulundu:

  • Patlamanın ışığına bakmayın. Yere yatıp başınızı ve yüzünüzü koruyun.
  • Patlamanın şok dalgası geçince en yakın binaya girin. Pencerelerden uzak durun.
  • Sığınakta en az 24 saat kalmaya hazır olun.
  • Bulunduğunuz binada yangın çıkarsa veya bina çökme tehlikesi taşıyorsa daha güvenli bir yere geçin.
  • 24 saat geçse bile dışarının güvenli olduğunu düşünmeyin. Resmî duyuruları takip edin.
ABD'nin İran'a saldırısı piyasaları vurdu! Petrol fırladıABD'nin İran'a saldırısı piyasaları vurdu! Petrol fırladı ABD ile İran arasında ipler koptu! Gece yarısı art arda 5 patlamaABD ile İran arasında ipler koptu! Gece yarısı art arda 5 patlama
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpOrta DoğuGüncelTahranDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler’den ilk açıklama Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama
Çağatay Ulusoy’un yeni partneri belli oldu: Aybüke Pusat aksiyon dolu rolle geliyor Çağatay Ulusoy'un yeni partneri belli oldu: Aybüke Pusat aksiyon dolu rolle geliyor
Liverpool’un yıldızı Gakpo, Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladı Liverpool'un yıldızı Gakpo, Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladı
Liverpool Teknik Direktörü Iraola’dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler Liverpool Teknik Direktörü Iraola'dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler
İstanbul’da hayat felç Metrobüs durağında adım dahi atamadılar İstanbul'da hayat felç! Metrobüs durağında adım dahi atamadılar
Çocukların kullandığı üründe büyük tehlike Bakanlık toplatıyor Çocukların kullandığı üründe büyük tehlike! Bakanlık toplatıyor
00:05
Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk’u da bezdirdi: Çok kötüydü
Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk'u da bezdirdi: Çok kötüydü
23:32
Victor Osimhen’i çıldırtan olay Yedek kulübesine şikayet etti
Victor Osimhen'i çıldırtan olay! Yedek kulübesine şikayet etti
22:39
Üst üste ikinci zafer Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde uçuşa geçti
Üst üste ikinci zafer! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uçuşa geçti
22:11
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
22:11
Bakan Işıkhan’dan İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili iddialara yanıt
Bakan Işıkhan'dan İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili iddialara yanıt
21:27
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD’nin ilk Müslüman senatörü olabilir
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD'nin ilk Müslüman senatörü olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 00:28:35. #.0.3#
SON DAKİKA: İran'dan nükleer saldırı endişelerini artıran uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android