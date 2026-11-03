ABD ile İran arasında ipler koptu! Gece yarısı art arda 5 patlama - Son Dakika
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ABD ile İran arasında ipler koptu! Gece yarısı art arda 5 patlama

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ABD ile İran arasında ipler koptu! Gece yarısı art arda 5 patlama
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İran'ın gece saatlerinde ABD ordusuna ait bir uçağı karadan havaya füzeyle hedef almaya çalıştığı, ABD'nin ise buna karşılık Keşm Adası'ndaki füze rampasını vurduğu bildirildi. ABD'li bir yetkili, saldırının sınırlı ve savunma amaçlı olduğunu savunurken, İran basını adada art arda en az 5 patlama duyulduğunu aktardı.

ABD basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili, İran'ın gece saatlerinde bölgede ABD ordusuna ait bir uçağı karadan havaya füzeyle hedef almaya çalıştığını öne sürdü.

Yetkili, söz konusu girişimin ardından ABD ordusunun İran'ın Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini belirtti. Saldırıda, ABD uçağını hedef almak için kullanıldığı ifade edilen karadan havaya füze rampasının vurulduğu aktarıldı.

ABD'DEN "SAVUNMA AMAÇLI" AÇIKLAMASI

ABD'li yetkili, Keşm Adası'na gerçekleştirilen saldırının sınırlı boyutta olduğunu ifade etti. Operasyonun savunma amaçlı düzenlendiğini savunan yetkili, hedefin füzenin ateşlendiği rampa olduğunu belirtti.

KEŞM ADASI'NDA ART ARDA 5 PATLAMA

İran, dün akşam saatlerinde ABD'ye ait 3 insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı. Bu açıklamanın kısa süre ardından İran basınında, ülkenin güneyindeki Keşm Adası'nda art arda en az 5 patlama duyulduğuna ilişkin haberler yer aldı.

İran basınında patlamaların nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, ABD basınında yer alan saldırı iddiaları bölgedeki gelişmeleri yeniden gündeme taşıdı.

İRAN'DAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

İran makamları, Keşm Adası'nda duyulan patlamalara ve ABD basınında yer alan saldırı haberlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. ABD'li yetkilinin aktardığı operasyonun sonuçlarına ilişkin de ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

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Kaynak: AA
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    Yorumlar (2)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Buyuk seytanla kucuk seytan 1 1 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    Seçime 1 gün kala neden iran abd ye saldırıyorsun neyij pesindesin iran yaptı yapacagını 0 0 Yanıtla
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