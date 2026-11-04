DeSantis, İran savaşının ara seçimlerde Cumhuriyetçilere yük getirdiğini söyledi

NEW ABD'nin Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis, ABD'nin İran'a saldırılarının Cumhuriyetçi Parti'ye "çok büyük bir yük" getirdiğini belirtti.

DeSantis, görev süresinin dolmasına yakın Florida eyaletindeki bir radyo programında, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının, Kongre ara seçimleri öncesinde ülke siyasetine yansıyan maliyetlerine değindi.

Florida Valisi DeSantis, İran savaşının ve bu sebeple yükselen benzin fiyatlarının bu ara seçim döneminde Cumhuriyetçi adaylar için "çok büyük bir yük" olduğunu söyledi.

DeSantis, "Dürüst olmalıyız. Benzin fiyatları daha yüksek. Bu durum insanları, özellikle de işçi sınıfını etkiliyor ve bu çatışma yüzünden fiyatlar daha yükseliyor. Bu bir gerçek." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçileri savaşın fiyatlar üzerindeki etkisinin gerçeklerini "göz ardı etmemeleri" konusunda uyaran DeSantis, "Eğer bunu seçmenlere itiraf edemezseniz, onları manipüle ediyorsunuz demektir ve diğer konularda da sizi dinlemeyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

DeSantis, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşları bitirme vaadiyle seçim kampanyası yürüttüğünü hatırlatarak, İran savaşının Trump'ın görev süresinin sonuna kadar sürmesi halinde 2028 seçimlerinin Cumhuriyetçiler için "çok zor olacağına" işaret etti.

Ara seçimlerden yenik çıkmaları durumunda, Cumhuriyetçi Parti'nin bazı politikalarını değiştirmek durumunda kalabileceğini belirten Florida Valisi, bu politikaları "yapay zeka, veri merkezleri ve büyük teknoloji şirketlerine yönelik tutumlar" olarak sıraladı.

ABD'deki son başkanlık ön seçimlerinde Trump'a rakip olan DeSantis, daha sonra bu adaylığından çekilmiş ve sonraki süreçte, diğer Cumhuriyetçilerle birlikte Trump'ın seçimi kazanması için kampanya yürütmüştü.