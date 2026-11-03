TFF'den Emre Belözoğlu'na kötü haber - Son Dakika
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TFF'den Emre Belözoğlu'na kötü haber

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TFF\'den Emre Belözoğlu\'na kötü haber
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TFF\'den Emre Belözoğlu\'na kötü haber
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Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi. Deneyimli hocanın ne ceza alacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş müsabakasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

PFDK'YE SEVK EDİLDİ: CEZA ALACAK MI?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, deneyimli teknik adamı tedbirsiz olarak disipline gönderdi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısı ve yayıncı kuruluşa verdiği demeçlerdeki ifadeleri gerekçe gösterilen Belözoğlu'nun alacağı ceza merak konusu oldu. PFDK'nın vereceği karara göre başarılı çalıştırıcının alacağı ceza puanı veya müsabakadan men yaptırımı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

2,30'LUK PUAN ORTALAMASI YAKALAMIŞTI

İlk teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'de yapan Emre Belözoğlu, takımıyla çıktığı 10 maçta 2,30'luk puan ortalaması yakalamıştı. Bu süreçte 7 galibiyete imza atan Belözoğlu, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşamıştı. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin ardından RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da da görev yaptı. Geçen sezon küme düşme mücadelesi veren Kasımpaşa'yı ligde tutarak dikkat çeken Belözoğlu, bu sezon ligde geride kalan 10 maçta 17 puan topladı ve puan tablosunda 5. sırada yer aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin KuruluTürkiye Futbol FederasyonuEmre BelözoğluFenerbahçeKasımpaşaBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hasan Sabri Tüçel Hasan Sabri Tüçel:
    Fenerasyon mümkün değil ceza vermez. 0 0 Yanıtla
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Fenerbahçe sorun teknik direktörü değil futbolcu grubu iyi değil Kerem gibi bir futbolcu oynatıyorsan Fenerbahçe bitmiş demek Emre daha önce de geldi Fenerbahçe'de başarılı getiremez çünkü çok gergindir büyük takımın teknik büyük takım teknik direktörü olmaz başarıda gelmez daha önce gelmişti 0 0 Yanıtla
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