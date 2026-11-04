El Khannouss'tan çarpıcı sözler! Galatasaray'a transfer olmak istiyor - Son Dakika
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El Khannouss'tan çarpıcı sözler! Galatasaray'a transfer olmak istiyor

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El Khannouss\'tan çarpıcı sözler! Galatasaray\'a transfer olmak istiyor
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Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss maçın ardından Galatasaray'a transfer olmak istediğini açıkladı. Basın mensuplarına konuşan deneyimli oyuncu, ""İnşallah beni Türkiye'de görürsünüz. Ama şunu söylemeliyim: Sadece Galatasaray'da oynarım" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında  Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından HT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Faslı oyuncu çarpıcı bir itiraf yaptı. 

"TEKLİF ALIP ALMADIĞIMI ALLAH BİLİR"

Basın mensuplarının daha önce Galatasaray'dan teklif alıp almadığı sorusuna cevap veren El Khannouss, ''Allah bilir'' dedi. 

El Khannouss'tan çarpıcı sözler! Galatasaray'a transfer olmak istiyor

"SADECE GALATASARAY'DA OYNARIM"

"Sizi Türkiye'de görür müyüz?" sorusunu da yanıtlayan deneyimli oyuncu, "İnşallah beni Türkiye'de görürsünüz. Ama şunu söylemeliyim: Sadece Galatasaray'da oynarım" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

22 yaşındaki Faslı on numara, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçta takımına 2 gol ile katkıda bulunmayı başardı. 

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