Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

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Fenerbahçe\'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
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Fenerbahçe\'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
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Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu'nu getirdi. Sarı-lacivertliler, 46 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu resmen doldu.

FENERBAHÇE'DE EMRE BELÖZOĞLU DÖNEMİ

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu'nu getirdi. Sarı-lacivertliler, 46 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. 

KASIMPAŞA VEDA ETTİ

Kasımpaşa Kulübü, Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Teknik Direktör Emre Belözoğlu'na veda etti. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

2,30'LUK PUAN ORTALAMASI YAKALAMIŞTI

İlk teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'de yapan Emre Belözoğlu, takımıyla çıktığı 10 maçta 2,30'luk puan ortalaması yakalamıştı. Bu süreçte 7 galibiyete imza atan Belözoğlu, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşamıştı. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin ardından RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da da görev yaptı. Geçen sezon küme düşme mücadelesi veren Kasımpaşa'yı ligde tutarak dikkat çeken Belözoğlu, bu sezon ligde geride kalan 10 maçta 17 puan topladı ve puan tablosunda 5. sırada yer aldı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

3 DİL BİLİYOR

Futbolculuk döneminde Avrupa'da Inter, Newcastle United, Atletico Madrid gibi kulüplerde de forma giyen Emre Belözoğlu, 3 dil biliyor.

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Emre BelözoğluFenerbahçeKasımpaşaFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (53)

  • 5bvnv895wp 5bvnv895wp:
    Bir Fenerli olarak bu sene Feneri bırakmak için al sana bir sebep daha… 43 12 Yanıtla
    Murat Türk Murat Türk:
    Bırak çokta tınnn 2 2
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Bi susun artık gına geldi fenevinizdeeen 0 0
  • AYDIN AKDAĞ AYDIN AKDAĞ:
    Aykut kocaman olmalıydı 13 29 Yanıtla
  • F. Güler F. Güler:
    geçmiş olsun fener bahçeye yazık ettiler 31 11 Yanıtla
  • Erol Saglam Erol Saglam:
    yerli hoca tam isabet 28 9 Yanıtla
  • İSMAİL BOZKURT İSMAİL BOZKURT:
    şakamısınız ya 26 9 Yanıtla
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