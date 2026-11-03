Fenerbahçe\'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu resmen doldu.

FENERBAHÇE'DE EMRE BELÖZOĞLU DÖNEMİ

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu'nu getirdi. Sarı-lacivertliler, 46 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

KASIMPAŞA VEDA ETTİ

Kasımpaşa Kulübü, Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Teknik Direktör Emre Belözoğlu'na veda etti. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz." denildi.

2,30'LUK PUAN ORTALAMASI YAKALAMIŞTI

İlk teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'de yapan Emre Belözoğlu, takımıyla çıktığı 10 maçta 2,30'luk puan ortalaması yakalamıştı. Bu süreçte 7 galibiyete imza atan Belözoğlu, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşamıştı. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin ardından RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da da görev yaptı. Geçen sezon küme düşme mücadelesi veren Kasımpaşa'yı ligde tutarak dikkat çeken Belözoğlu, bu sezon ligde geride kalan 10 maçta 17 puan topladı ve puan tablosunda 5. sırada yer aldı.

3 DİL BİLİYOR

Futbolculuk döneminde Avrupa'da Inter, Newcastle United, Atletico Madrid gibi kulüplerde de forma giyen Emre Belözoğlu, 3 dil biliyor.