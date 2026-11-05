Afyonkarahisar\'daki katliamda kritik iz! Şüphelinin kaçtığı araç belirlendi

İhsaniye’de 5 kişinin pompalı tüfekle öldürüldüğü olayda şüphelinin izine ilişkin ilk bilgiler ortaya çıktı. Cinayetlerin işlendiği köylere çıkan yollar jandarma tarafından kapatıldı.

KIRMIZI HAFİF TİCARİ ARAÇLA KAÇTI

İlk tespitlere göre şüphelinin, kırmızı renkli bir hafif ticari araçla olay yerinden kaçtığı belirlendi. Şehir dışından geldiği belirlenen şüphelinin araçla Kütahya istikametine doğru kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İKİ ARAÇTA 5 CESET BULUNDU

Ayazini ve Kıyır kırsal mahallelerinde iki farklı otomobilin içinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre şahısların pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

YOLLAR KAPATILDI, GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Cinayetlerin işlendiği köylere çıkan yollar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.