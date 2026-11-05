Afyonkarahisar'daki katliamda kritik iz! Şüphelinin kaçtığı araç belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar'daki katliamda kritik iz! Şüphelinin kaçtığı araç belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Afyonkarahisar\'daki katliamda kritik iz! Şüphelinin kaçtığı araç belirlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Afyonkarahisar\'daki katliamda kritik iz! Şüphelinin kaçtığı araç belirlendi
Haber Videosu

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde iki farklı noktada iki araçta 5 kişinin cesedinin bulunduğu olayda, şüphelinin kırmızı renkli hafif ticari araçla olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Şehir dışından geldiği belirlenen şüphelinin Kütahya istikametine kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor. Polis ve jandarma, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

İhsaniye’de 5 kişinin pompalı tüfekle öldürüldüğü olayda şüphelinin izine ilişkin ilk bilgiler ortaya çıktı. Cinayetlerin işlendiği köylere çıkan yollar jandarma tarafından kapatıldı.

Afyonkarahisar'daki katliamda kritik iz! Şüphelinin kaçtığı araç belirlendi

KIRMIZI HAFİF TİCARİ ARAÇLA KAÇTI

İlk tespitlere göre şüphelinin, kırmızı renkli bir hafif ticari araçla olay yerinden kaçtığı belirlendi. Şehir dışından geldiği belirlenen şüphelinin araçla Kütahya istikametine doğru kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Afyonkarahisar'daki katliamda kritik iz! Şüphelinin kaçtığı araç belirlendi

İKİ ARAÇTA 5 CESET BULUNDU

Ayazini ve Kıyır kırsal mahallelerinde iki farklı otomobilin içinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre şahısların pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Afyonkarahisar'daki katliamda kritik iz! Şüphelinin kaçtığı araç belirlendi

YOLLAR KAPATILDI, GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Cinayetlerin işlendiği köylere çıkan yollar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
Jandarmaİhsaniye3. SayfaKütahyaGüncelPolisAfyonAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
Uyuyan kocasına yaptığı korkunç Ardından hayatına son verdi Uyuyan kocasına yaptığı korkunç! Ardından hayatına son verdi
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga 2027 için öyle bir kehaneti var ki... Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
Chelsea’de akılalmaz olay Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
Fenerbahçe, Liverpool’u devirdi Kasasına giren para dudak uçuklattı Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi İşte beklenen tablo Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi! İşte beklenen tablo
Köfteci Yusuf’a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde... Köfteci Yusuf'a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde...
Fenerbahçe’de müjdeler peş peşe Taraftar bayram edecek Fenerbahçe'de müjdeler peş peşe! Taraftar bayram edecek
CHP, Mustafa Sarıgül’ün ipini çekti CHP, Mustafa Sarıgül'ün ipini çekti
17:18
Kadın kullanıcı tesisatçısının durumunu paylaştı: Abi ne diyon
Kadın kullanıcı tesisatçısının durumunu paylaştı: Abi ne diyon
17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti! Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
16:46
Afyonkarahisar’da iki araçta 5 kişinin cansız bedeni bulundu
Afyonkarahisar’da iki araçta 5 kişinin cansız bedeni bulundu
16:45
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
16:41
Liverpool’u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı Transfer bombası
Liverpool'u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı! Transfer bombası
16:40
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan kulüp yok oldu
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
16:18
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
16:05
Bahçelievler’deki göçükte 1 can kaybı
Bahçelievler'deki göçükte 1 can kaybı
16:02
Fenerbahçe’de müjdeler peş peşe Taraftar bayram edecek
Fenerbahçe'de müjdeler peş peşe! Taraftar bayram edecek
15:32
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi İşte beklenen tablo
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi! İşte beklenen tablo
15:32
Fenerbahçe, Liverpool’u devirdi Kasasına giren para dudak uçuklattı
Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 17:45:53. #.0.3#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'daki katliamda kritik iz! Şüphelinin kaçtığı araç belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android