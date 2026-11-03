Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama - Son Dakika
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Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama

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Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler\'den ilk açıklama
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Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler\'den ilk açıklama
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in AEK ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayan Arda Güler, İspanyol basınına konuştu. Kadroya alınmama nedeni sorulan Arda Güler, ''Sakatlığım yok. Hocamızın kararı'' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK ile karşılaşacak olan Real Madrid'de kamp kadrosu açıklanırken, milli futbolcu Arda Güler'in listede yer almaması dikkat çekti. Kararın ardından İspanyol basınına açıklamalarda bulunan genç yıldız, duruma açıklık getirdi.

''SAKATLIĞIM YOK''

Sakat olduğuna dair çıkan spekülasyonlara nokta koyan Arda Güler, herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını belirterek, "Sakatlığım yok. Kadroda yer almamam tamamen hocamızın kararı" ifadelerini kullandı. 

MAÇ NE ZAMAN?

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda AEK ile oynayacağı maç 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. 

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UEFA Şampiyonlar LigiReal MadridArda GülerFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Özcan Mehmet Özcan:
    Bir dahaki teknik direktörün 10 numarası olacak 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama - Son Dakika
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