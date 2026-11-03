Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler\'den ilk açıklama

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK ile karşılaşacak olan Real Madrid'de kamp kadrosu açıklanırken, milli futbolcu Arda Güler'in listede yer almaması dikkat çekti. Kararın ardından İspanyol basınına açıklamalarda bulunan genç yıldız, duruma açıklık getirdi.

''SAKATLIĞIM YOK''

Sakat olduğuna dair çıkan spekülasyonlara nokta koyan Arda Güler, herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını belirterek, "Sakatlığım yok. Kadroda yer almamam tamamen hocamızın kararı" ifadelerini kullandı.

MAÇ NE ZAMAN?

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda AEK ile oynayacağı maç 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.