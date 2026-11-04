ABD\'de gecenin ilk zaferi geldi! Demokratlar Virginia\'da kazandı

ABD'de gecenin ilk dikkat çekici seçim sonucu Virginia'dan geldi. Kongredeki güç dengelerini belirleyecek ara seçimlerde Demokrat Mark Warner, Cumhuriyetçi rakibi Mizusawa'ya karşı kazandığını ve Senatodaki koltuğunu koruduğunu açıkladı.

DEMOKRATLAR İLK ZAFERİNİ VIRGINIA'DA DUYURDU

ABD'de seçmenler, Kongre ara seçimleri kapsamında sandık başına giderken eyaletlerden sonuçlar gelmeye başladı. Seçim gecesinin ilk önemli gelişmelerinden biri, ülkenin doğusundaki Virginia eyaletinde yaşandı. Demokrat Parti'nin deneyimli isimlerinden Mark Warner, Virginia'daki Senato yarışını kazandığını duyurdu. Böylece Warner, ABD Senatosunda eyaletini temsil etmeye devam etme hakkını elde etti. Warner'ın zafer açıklaması, Demokratların seçim gecesinde elde ettiği ilk önemli sonuçlardan biri olarak öne çıktı. Diğer eyaletlerde oy sayımı sürerken Virginia'dan gelen açıklama, gözlerin Senato yarışına çevrilmesine neden oldu.

MARK WARNER'DAN İLK AÇIKLAMA

Virginia'daki seçim yarışının ardından Mark Warner, kendisine destek veren seçmenlere teşekkür etti. Yeniden seçilmenin kendisi için taşıdığı önemi vurgulayan Demokrat siyasetçi, eyalet halkına hizmet etmeyi sürdüreceğini belirtti. Warner, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Teşekkür ederim, Virginia. Sana hizmet etmek hayatımın en büyük onuru. Senin için mücadele etmeye altı yıl daha devam edelim."