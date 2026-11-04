ABD'de gecenin ilk zaferi geldi! Demokratlar Virginia'da kazandı - Son Dakika
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ABD'de gecenin ilk zaferi geldi! Demokratlar Virginia'da kazandı

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ABD\'de gecenin ilk zaferi geldi! Demokratlar Virginia\'da kazandı
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ABD'de Kongre ara seçimlerinin sonuçları gelmeye başlarken Demokrat Parti'den ilk zafer açıklaması Virginia'dan geldi. Demokrat Senatör Mark Warner, Cumhuriyetçi rakibi Mizusawa'yı geçerek yeniden Senatoya seçildiğini duyurdu. Warner, seçmenlerine teşekkür ederek "Teşekkür ederim, Virginia. Sana hizmet etmek hayatımın en büyük onuru. Senin için mücadele etmeye altı yıl daha devam edelim." ifadelerini kullandı.

ABD'de gecenin ilk dikkat çekici seçim sonucu Virginia'dan geldi. Kongredeki güç dengelerini belirleyecek ara seçimlerde Demokrat Mark Warner, Cumhuriyetçi rakibi Mizusawa'ya karşı kazandığını ve Senatodaki koltuğunu koruduğunu açıkladı.

ABD'de gecenin ilk zaferi geldi! Demokratlar Virginia'da kazandı

DEMOKRATLAR İLK ZAFERİNİ VIRGINIA'DA DUYURDU

ABD'de seçmenler, Kongre ara seçimleri kapsamında sandık başına giderken eyaletlerden sonuçlar gelmeye başladı. Seçim gecesinin ilk önemli gelişmelerinden biri, ülkenin doğusundaki Virginia eyaletinde yaşandı.  Demokrat Parti'nin deneyimli isimlerinden Mark Warner, Virginia'daki Senato yarışını kazandığını duyurdu. Böylece Warner, ABD Senatosunda eyaletini temsil etmeye devam etme hakkını elde etti. Warner'ın zafer açıklaması, Demokratların seçim gecesinde elde ettiği ilk önemli sonuçlardan biri olarak öne çıktı. Diğer eyaletlerde oy sayımı sürerken Virginia'dan gelen açıklama, gözlerin Senato yarışına çevrilmesine neden oldu.

ABD'de gecenin ilk zaferi geldi! Demokratlar Virginia'da kazandı

MARK WARNER'DAN İLK AÇIKLAMA

Virginia'daki seçim yarışının ardından Mark Warner, kendisine destek veren seçmenlere teşekkür etti. Yeniden seçilmenin kendisi için taşıdığı önemi vurgulayan Demokrat siyasetçi, eyalet halkına hizmet etmeyi sürdüreceğini belirtti. Warner, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Teşekkür ederim, Virginia. Sana hizmet etmek hayatımın en büyük onuru. Senin için mücadele etmeye altı yıl daha devam edelim."

ABD'de gecenin ilk zaferi geldi! Demokratlar Virginia'da kazandı
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