Real Madrid\'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı

Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK ile karşılaşacak Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler kamp kadrosuna dahil edilmedi. Hafif sakatlığı bulunduğu belirtilen genç yıldızın son antrenmanda takımdan ayrı çalıştığı ve teknik heyetin oyuncuyu riske etmek istemediği öğrenildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Yunan temsilcisi AEK'ya konuk olacak Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi yaşandı. İspanyol devinin 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te oynayacağı karşılaşma öncesinde açıklanan kamp kadrosunda milli futbolcuya yer verilmedi.
HAFİF SAKATLIĞI BULUNUYOR
Arda Güler'in hafif sakatlığı nedeniyle AEK karşılaşmasının kadrosuna alınmadığı belirtildi. Son antrenmanda takımdan ayrı bireysel çalışmalar gerçekleştiren genç futbolcunun sağlık durumunu değerlendiren teknik heyetin, sakatlığının ilerlememesi için risk almak istemediği ifade edildi.
REAL MADRID'İN KADROSUNDA YER ALMADI
Real Madrid'in Yunanistan deplasmanı için belirlediği kamp kadrosunda bulunmayan Arda Güler, AEK karşılaşmasında forma giyemeyecek. Milli futbolcunun sonraki maçlarda görev alıp alamayacağına ilişkin ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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