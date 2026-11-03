Liverpool Teknik Direktörü Iraola'dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler - Son Dakika
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Liverpool Teknik Direktörü Iraola'dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler

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Liverpool Teknik Direktörü Iraola\'dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler
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Liverpool Teknik Direktörü Iraola\'dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler
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Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacakları maçın kolay geçmeyeceğini vurguladı. Fenerbahçe'nin güçlü ve tecrübeli oyunculara sahip olduğunu belirten Iraola, maçta güçlü başlayarak rakibin özgüvenini kırmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca, Fenerbahçe'nin teknik direktör değişikliğine rağmen oyun stilinde büyük değişiklik olmadığını ve orta sahada top kontrolü sağlamanın kritik olduğunu ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool'un teknik direktörü Andoni Iraola, kolay maç olmayacağını söyledi. Karşılaşmanın oynanacağı Chobani Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan Iraola, sarı-lacivertli takımın çok iyi oyunculara sahip olduğunu belirtti.

''FENERBAHÇE ÇOK İYİ OYUNCULARA SAHİP''

Maça güçlü başlamaları gerektiğini vurgulayan Andoni Iraola, "Tamamen yarınki Fenerbahçe maçına odaklı şekilde geldik. Kolay olmayacağını biliyoruz. İstatistiklere bakıyoruz. Diğer İngiliz takımları da aynı şekilde, Türkiye'de oynaması her zaman zor. Fenerbahçe çok iyi oyunculara sahip, tecrübeye sahipler. Bu rekabeti nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Maça güçlü başlamamız gerekiyor ve hızlı şekilde momentumu alıp ellerindeki özgüveni kırmamız gerekiyor. Bu ligin daha başı. Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 9 puan bizim için oldukça büyük bir şans. 12 puana ulaşabilmemiz ilk 8 için çok önemli. Bu kulvarda böyle şeylerin zor olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Liverpool Teknik Direktörü Iraola'dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler

''BİZE ÇOK FAZLA ÜSTÜNLÜK KURABİLİRLER''

Fenerbahçe'nin zor bir süreçten geçtiğinin hatırlatılması üzerine Iraola, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe, teknik direktörünü değiştirdiği bir dönemden geçiyor. Oyuncuları ve takımı biliyoruz. Bunda bir değişiklik yok. Analiz yapabileceğimiz bir durum var. Stillerini çok değiştirdiklerini düşünmüyorum. Bireysel olarak yetenekli oyuncular var. Onlara yönelik çalışmamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin çok iyi oyuncuları var. Orta sahada topla çok zaman verirsek bu konuda sorun yaşayabiliriz. Maçı daha çok kontrol altında tutmamız gerekiyor. Özgüven kazanmalarına izini vermemeliyiz. Buraları nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Ne kadar güçlü başlarsak onlara daha az şans vereceğiz. Diğer türlü olursa bize çok fazla üstünlük kurabilirler."

Liverpool Teknik Direktörü Iraola'dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler
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