Trump'tan sandık öncesi olay sözler: İsrail'e taşınır, başbakan olurum - Son Dakika
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Trump'tan sandık öncesi olay sözler: İsrail'e taşınır, başbakan olurum

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Trump\'tan sandık öncesi olay sözler: İsrail\'e taşınır, başbakan olurum
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de ara seçimlerin yapıldığı gün İsrail'e ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi. İsrail'de kendisine yönelik desteğin yüzde 99 seviyesinde olduğunu iddia eden Trump, ABD'de halkın kendisinden bıkması durumunda İsrail'e yerleşerek başbakan olabileceğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimler devam ederken Fox News'e verdiği röportajda İsrail'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsrail'deki popülaritesinin yüzde 99 olduğunu öne süren Trump, ABD'de kendisinden bıkılması halinde İsrail'e taşınarak başbakan olabileceğini söyledi. Trump'ın sözleri, röportajın öne çıkan başlıklarından biri oldu.

“İSRAİL'E TAŞINIR, BAŞBAKAN OLURUM”

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım ara seçimleri öncesinde Fox News'e telefonla verdiği röportajda İsrail hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. İsrail'de yüzde 99 oranında desteğe sahip olduğunu öne süren Trump, “Eğer insanlar ABD'de benden bıkarsa, İsrail'e taşınır ve başbakan olurum” dedi. Trump, aynı röportajda İsrail'e yönelik yıllık 4 milyar dolarlık ABD yardımının 2027'de sona erdirileceğini de açıkladı.

“İSRAİL'DE YÜZDE 99 DESTEĞİM VAR”

Fox News'e telefonla bağlanan Trump, İsrail'deki popülaritesine ilişkin değerlendirmesinde yüzde 99 oranında desteğe sahip olduğunu iddia etti. ABD'de kendisinden bıkılması ihtimaline değinen Trump, İsrail'e taşınarak başbakan olabileceğini söyledi.

Trump'ın sözleri, ABD'de ara seçimlerin yapıldığı gün yaptığı röportajda gündeme geldi. ABD Başkanı'nın açıklamayı şaka yollu dile getirdiği aktarıldı. Ancak yüzde 99 destek iddiasına ilişkin hangi ankete dayandığını açıklamadı.

Trump'tan sandık öncesi olay sözler: İsrail'e taşınır, başbakan olurum

İSRAİL'E 4 MİLYAR DOLARLIK YARDIM SONA ERECEK

Trump, röportajda ABD'nin İsrail'e sağladığı yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık yardımın 2027 yılında sona erdirileceğini de duyurdu. İsrail'in artık bu yardıma ihtiyaç duymadığını savunan Trump, iki ülkenin askeri teçhizat alımının devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yardımın sona erdirilmesi konusunu yaklaşık iki yıldır görüştüklerini ve bu fikrin Netanyahu tarafından da gündeme getirildiğini söyledi. Trump'ın açıklamasına ilişkin Netanyahu yönetiminden ise ilk etapta bir değerlendirme gelmedi.

ABD-İSRAİL İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM MESAJI

Trump'ın açıklaması, Washington'un İsrail'e desteğinin biçiminde değişikliğe gidilebileceğine işaret etti. Yıllık yardımın sona erdirilmesi halinde ABD'nin İsrail'e doğrudan mali ve askeri yardım yerine silah satışına ağırlık vermesi gündeme gelebilecek. Ancak Trump, bu değişikliğin nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

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    Yorumlar (3)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Amerika başbakanı olma destek %1 olur 1 0 Yanıtla
  • Fatih4510 Fatih4510:
    Hemen koş hiç durma 1 0 Yanıtla
  • Oğuz Demir Oğuz Demir:
    Kim diker seni 0 0 Yanıtla
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