ABD\'de seçim skandalı: 44 belediyede oy sayım makineleri arızalandı

ABD'de ara seçimlerin yapıldığı New York eyaletine bağlı Westchester County'de oy sayım makinelerinde yaşanan arıza seçim sürecine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Westchester County'deki 45 belediyeden 44'ünde oy pusulalarını tarayan makineler çalışmazken, yetkililer sorunun programlama hatasından kaynaklandığını açıkladı.

44 BELEDİYEDE TARAYICILAR DEVRE DIŞI KALDI

New York'un Westchester County bölgesinde seçim günü kullanılan oy sayım makinelerinde teknik arıza meydana geldi. Bölgedeki 45 belediyeden 44'ünde oy pusulalarını tarayan makinelerin çalışmayı durdurduğu bildirildi.

Yetkililer, arızanın arkasında programlama hatası bulunduğunu belirtirken, makinelerin devre dışı kalması üzerine seçmenler oy pusulalarını güvenli turuncu torbalara bırakmak zorunda kaldı.

YEDEK MAKİNELER DEVREYE ALINACAK

Yaşanan aksaklığa rağmen yetkililer, kullanılan kağıt oy pusulalarının tamamının sayılacağını bildirdi. Arızanın giderilmesi ve seçim sürecinin devam etmesi için yedek makinelerin bölgeye gönderildiği belirtildi.

KRİTİK YARIŞIN YAŞANDIĞI BÖLGEDE ARIZA

Teknik sorun, Cumhuriyetçi Mike Lawler ile Demokrat Cait Conley'nin karşı karşıya geldiği çekişmeli Temsilciler Meclisi yarışının yaşandığı bölgede meydana geldi.

Arızanın ardından internette seçim güvenliğine ilişkin iddialar ve usulsüzlük suçlamaları yayılmaya başladı. Ancak söz konusu iddiaları destekleyen herhangi bir dolandırıcılık kanıtı bulunmadığı belirtildi.

Seçim sonuçlarının yakından takip edildiği bölgede yaşanan teknik aksaklığın, oyların sayımı ve sonuçların açıklanması sürecinde yeni tartışmalara yol açabileceği değerlendiriliyor.