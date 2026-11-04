ABD'de seçim skandalı: 44 belediyede oy sayım makineleri arızalandı - Son Dakika
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ABD'de seçim skandalı: 44 belediyede oy sayım makineleri arızalandı

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ABD\'de seçim skandalı: 44 belediyede oy sayım makineleri arızalandı
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ABD'de ara seçimler sırasında yaşanan teknik aksaklık, New York eyaletindeki Westchester County'de oy sayım sürecini sekteye uğrattı. Bölge genelindeki 45 belediyenin 44'ünde oy pusulalarını tarayan makineler devre dışı kalırken, yetkililer sorunun programlama hatasından kaynaklandığını açıkladı. Arızaya rağmen tüm oyların sayılacağı bildirilirken, yaşanan gelişme özellikle çekişmeli Temsilciler Meclisi yarışı nedeniyle dikkat çekti.

ABD'de ara seçimlerin yapıldığı New York eyaletine bağlı Westchester County'de oy sayım makinelerinde yaşanan arıza seçim sürecine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Westchester County'deki 45 belediyeden 44'ünde oy pusulalarını tarayan makineler çalışmazken, yetkililer sorunun programlama hatasından kaynaklandığını açıkladı.

ABD'de seçim skandalı: 44 belediyede oy sayım makineleri arızalandı

44 BELEDİYEDE TARAYICILAR DEVRE DIŞI KALDI

New York'un Westchester County bölgesinde seçim günü kullanılan oy sayım makinelerinde teknik arıza meydana geldi. Bölgedeki 45 belediyeden 44'ünde oy pusulalarını tarayan makinelerin çalışmayı durdurduğu bildirildi.

Yetkililer, arızanın arkasında programlama hatası bulunduğunu belirtirken, makinelerin devre dışı kalması üzerine seçmenler oy pusulalarını güvenli turuncu torbalara bırakmak zorunda kaldı.

ABD'de seçim skandalı: 44 belediyede oy sayım makineleri arızalandı

YEDEK MAKİNELER DEVREYE ALINACAK

Yaşanan aksaklığa rağmen yetkililer, kullanılan kağıt oy pusulalarının tamamının sayılacağını bildirdi. Arızanın giderilmesi ve seçim sürecinin devam etmesi için yedek makinelerin bölgeye gönderildiği belirtildi.

KRİTİK YARIŞIN YAŞANDIĞI BÖLGEDE ARIZA

Teknik sorun, Cumhuriyetçi Mike Lawler ile Demokrat Cait Conley'nin karşı karşıya geldiği çekişmeli Temsilciler Meclisi yarışının yaşandığı bölgede meydana geldi.

ABD'de seçim skandalı: 44 belediyede oy sayım makineleri arızalandı

Arızanın ardından internette seçim güvenliğine ilişkin iddialar ve usulsüzlük suçlamaları yayılmaya başladı. Ancak söz konusu iddiaları destekleyen herhangi bir dolandırıcılık kanıtı bulunmadığı belirtildi.

Seçim sonuçlarının yakından takip edildiği bölgede yaşanan teknik aksaklığın, oyların sayımı ve sonuçların açıklanması sürecinde yeni tartışmalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Durak Mustafa Durak:
    Trafoya kedi girmiştir.. Kedi.... 1 0 Yanıtla
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