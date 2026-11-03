Olay yaratan iddia: Salah ve ailesi Türk olacak - Son Dakika
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Olay yaratan iddia: Salah ve ailesi Türk olacak

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Olay yaratan iddia: Salah ve ailesi Türk olacak
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Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah hakkında ülkesinden dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Dünyaca ünlü futbolcuya ailesiyle birlikte Türk vatandaşlığı verileceği ve özel bir törenle devlet madalyası takdim edileceği öne sürüldü.

Süper Lig devi Trabzon spor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile ilgili ülkesi Mısır'dan dikkat çeken bir iddia ortaya ''atıldı. 

SALAH VE AİLESİ TÜRK OLACAK'' İDDİASI

Mısırlı gazeteci Mohamed Al-Kaoud'un haberine göre; Türkiye'de forma giyen 34 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah ve ailesine Türk vatandaşlığı verileceği öne sürüldü. 

Olay yaratan iddia: Salah ve ailesi Türk olacak

İddiaya göre, bürokratik işlemlerin süratle yürütüldüğü süreçte Mısırlı futbolcunun yanı sıra eşi Magi ve üç çocuğu da Türk vatandaşlığına kabul edilecek. Türkiye'nin spor ve turizm elçisi konumuna gelen yıldız oyuncu için görkemli bir tören düzenleneceği ve Türk futbolunun uluslararası alandaki marka değerine sunduğu katkılar dolayısıyla kendisine Devlet Üstün Hizmet Madalyası takdim edileceği ileri sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ 

Gündeme bomba gibi düşen bu iddialara ilişkin kulüp kanadından ya da resmi makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı sürpriziTrabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı sürprizi
Muhammed SalahTrabzonsporMısırlıFutbolMısırSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sedat DOĞAN Sedat DOĞAN:
    yakışır 1 0 Yanıtla
  • süleyman aydın süleyman aydın:
    Bu kadar basit mi ya. 0 0 Yanıtla
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