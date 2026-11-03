Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında kavga - Son Dakika
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Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında kavga

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Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında kavga
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımını ağırladı. Mücadelenin 37. dakikasında Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. İki oyuncu arasındaki tartışmanın ardından saha içindeki tansiyon da yükseldi. Her iki futbolcu da sarı kartla cezalandırıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Alman ekibi VfB Stuttgart'ı konuk eden Galatasaray'da, karşılaşmanın ilk yarısında saha içi tansiyon yükseldi.

BARIŞ ALPER VE DENİZ UNDAV ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Mücadelenin 37. dakikasında gelişen ikili mücadele sonrası Barış Alper Yılmaz, rakibine faul yaptı. Stuttgart forması giyen Deniz Undav, faulünün ardından Barış Alper'i itti. İtilmesinin ardından oldukça sinirlenen Barış Alper, rakibinin yakasını tuttu ve iki oyuncu arasında sözlü atışmayla bir gerginlik yaşandı. İki futbolcunun karşı karşıya geldiği anlarda diğer oyuncuların da müdahil olmasıyla saha bir anda karıştı.

Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında kavga

İKİ OYUNCU DA SARI KART GÖRDÜ

Mücadelenin hakemi, gerilimi yatıştırmasının ardından olaylara sebebiyet veren Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav'a sarı kart gösterdi.

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UEFA Şampiyonlar LigiBarış Alper YılmazGalatasarayStuttgartTansiyonAlmanyaFutbolKavgaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Fatma123456 Fatma123456:
    Kürt asıllı deniz undav zorunamı gitti ... 3 10 Yanıtla
    Ugur Cicek Ugur Cicek:
    Kürt olmasında hiçbir sorun olamaz insanlığı önemli ama oda yok. 0 2
    Seko Seko Seko Seko:
    Gercekte ezidi hristiyan kendisi ama türkiye düşmanlıgı yapıyor amacı kürtleri kullanıp siyaset yapmak 0 0
    Muratemre Yilmaz Muratemre Yilmaz:
    işi gücü provokasyon Kundavın.. 0 0
  • Muratemre Yilmaz Muratemre Yilmaz:
    Bu Kürt kökenli Deniz tam bir provakatör.Daha önce internetten yine provokasyon yapmıştı..Google ye yazın Deniz Kundav provake diye,çıkar.. 4 2 Yanıtla
    ismail Yakut ismail Yakut:
    Kürtleri sevmeyenin anasının a avradını gelmişini geçmişini hepsini sıradan geçireyim 0 0
  • ph67bshgj2 ph67bshgj2:
    Deniz undav Almanya’nın Mert hakanı 2 3 Yanıtla
  • Ugur Cicek Ugur Cicek:
    undavin a.s öğle çocuk 2 1 Yanıtla
  • Y. Selim Y. Selim:
    Bravo her yerde gösteriyorsun kalitemizi BARIŞcığım 1 2 Yanıtla
    ismail Yakut ismail Yakut:
    Senin ve zihniyetin kalitesi Fatma Betül Sayan'ın paritesidir yani fonzi yani hırsız yani çalma çarpma kaliteniz bu kadar sen git kaliteni senin soydaşın fikirdesin olup da kendini Türk değil de almanisteden Mesut Özil ile şimdi getirip Türkiye'de öylesine tutulmasıdır kaliteniz bu kadar mesut'un kedi Türk sanmayıp şu an aldığı değere ölçülür kaliteniz 0 0
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