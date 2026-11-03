Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında kavga

Bravo her yerde gösteriyorsun kalitemizi BARIŞcığım

ismail Yakut:

Senin ve zihniyetin kalitesi Fatma Betül Sayan'ın paritesidir yani fonzi yani hırsız yani çalma çarpma kaliteniz bu kadar sen git kaliteni senin soydaşın fikirdesin olup da kendini Türk değil de almanisteden Mesut Özil ile şimdi getirip Türkiye'de öylesine tutulmasıdır kaliteniz bu kadar mesut'un kedi Türk sanmayıp şu an aldığı değere ölçülür kaliteniz