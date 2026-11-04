ABD'de ilk sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başlandı! İşte ilk sonuçlar - Son Dakika
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ABD'de ilk sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başlandı! İşte ilk sonuçlar

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ABD\'de ilk sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başlandı! İşte ilk sonuçlar
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ABD'de Başkan Donald Trump'ın görev süresinin kalan iki yılındaki siyasi dengeleri belirleyecek Kongre ara seçimlerinde ilk sandıklar kapandı, sonuçlar gelmeye başladı. 8 eyalette oy sayımına geçilirken, Kentucky'den gelen ilk verilere göre Cumhuriyetçi aday yarışı önde götürüyor. ABD'ye bağlı özerk Guam Adası'nda ise resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler valilik yarışında, Demokratlar da Temsilciler Meclisi seçiminde üstünlük sağladı.

ABD’de milyonlarca seçmen, Başkan Donald Trump’ın ikinci döneminin kalan iki yılındaki siyasi dengeleri belirleyecek ara seçimler için sandık başına gitti. Temsilciler Meclisinin 435 üyesinin tamamının, 100 üyeli Senatonun 35 sandalyesinin ve 36 eyaletin valilerinin belirleneceği seçimlerde oy kullanma işlemleri de tamamlanmaya başladı.

İLK SANDIKLAR KAPANDI, SONUÇLAR GELMEYE BAŞLADI

ABD ara seçimlerinde oy verme işlemlerinin başlama ve bitiş süreleri eyaletlere göre farklılık gösterirken, Indiana, Kentucky, Florida, Georgia, New Hampshire, Güney Karolina, Vermont ve Virginia ülkede sandıkların kapandığı ve sayım işlemlerinin başladığı eyaletler oldu.

Yine ilk sonuçlar da Kentucky’den gelmeye başladı. Oyların henüz yüzde 4’ünün sayıldığı eyalette Cumhuriyetçilerin Senato’ya aday gösterdiği Andy Barr oyların yüzde 63,65’ini alırken, Demokrat aday Charles Booker yüzde 34,49’da kaldı. Kentucky Partisi’nin adayı Christopher Campbell’in oy oranı ise yüzde 1,86 oldu.

Ülkenin diğer eyaletlerinde oy verme işlemi devam ederken, doğu eyaletlerinden başlamak üzere ilerleyen saatlerde sandıklar ardı ardına kapanmaya devam edecek.

Saat farkı nedeniyle en son sandığın yerel saat ile 01.00'de (TSİ 09.00) Alaska'da kapanması bekleniyor.

ABD'de ilk sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başlandı! İşte ilk sonuçlar

GUAM ADASI'NDA VALİLİK CUMHURİYETÇİLERE, KONGRE KOLTUĞU DEMOKRATLARA GİTTİ

ABD’ye bağlı özerk statüdeki Guam Adası’ndan gelen resmi olmayan sonuçlar, adadaki iki önemli siyasi makamın farklı partilere gideceğini gösterdi. Cumhuriyetçiler valilik yarışında öne geçerken, Demokratlar ABD Temsilciler Meclisindeki delegelik koltuğunu kazanma yolunda üstünlük sağladı.

Guam Daily Post'un aktardığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Cumhuriyetçi valilik adayı Tony Ada ve yardımcısı E.J. Calvo, Demokrat rakipleri Therese Terlaje ve Sabina Perez karşısında 1020 oy farkla öne geçti.

Guam Seçim Komisyonunun açıkladığı verilere göre, Ada ve Calvo 15 bin 945 oy alarak yüzde 51,45'e ulaştı. Demokrat adaylar Terlaje ve Perez ise 14 bin 925 oyla yüzde 48,15'te kaldı.

ABD'de ilk sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başlandı! İşte ilk sonuçlar

Tony Ada (Solda) ve E.J. Calvo (Sağda)

Guam'ın ABD Temsilciler Meclisindeki oy hakkı bulunmayan delegesini belirlemek için yapılan seçimde ise Demokrat aday Alicia Anne Garrido Limtiaco öne çıktı.

Guam'ın eski başsavcısı Limtiaco, 15 bin 645 oy alarak yüzde 51'e ulaşırken, Cumhuriyetçi mevcut delege James Moylan 14 bin 983 oyla yüzde 48,84'te kaldı.

30 bin 677 geçerli oyun kullanıldığı seçimde iki aday arasında 662 oy fark oluşurken, 79 fazla işaretlemeli ve 658 eksik işaretlemeli oy da kayıtlara geçersiz olarak geçti.

Guam'daki seçim sonuçlarının henüz kesinleşmediği, resmi sonuçların Guam Seçim Komisyonunun onayının ardından açıklanacağı belirtildi.

ABD'de ilk sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başlandı! İşte ilk sonuçlar

Alicia Anne Garrido Limtiaco

KONGREDEKİ MEVCUT DURUM

ABD'de halihazırda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi bulunuyor. İki sandalyeye sahip bağımsızlar, birçok konuda Demokratlarla hareket ediyor. 100 sandalyeli Senato’da çoğunluk için 51 üye gerekiyor.

Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken, 2 sandalye boş durumda. 435 sandalyeli Mecliste salt çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor. Dolayısıyla Demokratların çoğunluğu elde etmesi için seçimlerde, mevcut sandalyelerine ek olarak en az 4 sandalye daha kazanması gerekiyor.

ABD'de ilk sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başlandı! İşte ilk sonuçlar

TRUMP, HALK SANDIK BAŞINDAYKEN İSRAİL’E ASKERİ YARDIMI KESTİ: ARTIK İHTİYAÇLARI YOK

ABD'de ara seçimler için seçmenler sandık başına giderken Başkan Donald Trump, Fox News'in Fox and Friends programında İsrail'e sağlanan askeri yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, "İsrail'e ödeme konusuna gelince, Bibi Netanyahu ile yılda 4 milyar dolar verdiğimiz bir anlaşmamız vardı. Aylar önce bunu durdurmak üzere anlaştık. Bu yılın sonuna kadar İsrail'e ödeme yapmayacağımız konusunda zaten mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

İsrail'in ABD'nin mali desteğine artık ihtiyaç duymadığını belirten Trump, bazı Demokratların ve sol görüşlü siyasetçilerin İsrail'e sağlanan askeri yardımları Cumhuriyetçilere yönelik eleştirilerinde kullandığını söyledi.

Trump, İsrail'e yönelik yıllık askeri yardım ödemelerinin 2026 yılı sonunda durdurulacağını açıkladı.

Abd Başkanı, mevcut ödemelerin sona ermesinin İsrail'e sağlanan bütün desteklerin kesileceği anlamına gelmediğini belirtti.

Trump, "Eğer gerçekten ihtiyaçları olsaydı, devam etmesini söylerdim. İhtiyaç duyarlarsa İsrail'e yardım edeceğiz" dedi.

İsrail'in ABD'den silah satın almaya devam edebileceğini de vurgulayan Trump, "İstedikleri silahları satın alma seçeneğine sahip olacaklar" ifadelerini kullandı.

ABD'de ilk sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başlandı! İşte ilk sonuçlar

MAİNE EYALETİNDE REKOR KATILIM

ABD Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows, seçimlere katılım oranında rekor kırma yolunda ilerlediklerini belirtti.

Eyaletin Portland, South Portland, Westbrook ve Biddeford'daki sandık merkezlerinde incelemelerde bulunan Bellows, "Yüksek seçmen katılımıyla yine sorunsuz, güvenli ve emniyetli bir seçim süreci yaşıyoruz. Seçim görevlileri ve sandık sorumluları mükemmel bir iş çıkarıyor. Şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadık." ifadelerini kullandı.

Bellows, Maine'de oy kullanma hakkına sahip kişiler arasında seçimlere katılım oranının yüzde 65 ila 70 arasında gerçekleşebileceğini vurgulayarak, "Yeni bir rekor kırma yolunda ilerlediğimizi düşünüyorum." dedi.

ABD'de ilk sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başlandı! İşte ilk sonuçlar

60 MİLYON SEÇMEN ERKEN OY KULLANILDI

ABD'de Kongre ara seçimleri için oy verme işlemleri devam ederken, ülke genelinde sandığa gidilerek ya da posta yoluyla kullanılan erken oyların sayısı 2022 ara seçimlerindeki sayıyı geçti.

Şu ana kadar 60 milyona yakın Amerikalı, 3 Kasım'dan önce erken oylarını kullanarak siyasi tercihlerini ortaya koydu.

Söz konusu sayının, 2022 ara seçimlerindeki 58 milyon düzeyinin üzerine çıkması, bu yılki seçimlere katılımın görece yüksek olabileceği şeklinde değerlendirildi.

ABD'de ilk sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başlandı! İşte ilk sonuçlar

NASA'NIN 3 ASTRONOTU UZAYDAN OY KULLANDI

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 3 astronotu, Kongre ara seçimleri için oylarını Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullandı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlardan Anil Menon'un uyku bölmesi, aynı zamanda oy kullanma kabini olarak kullanılırken, 3 Amerikalı oylarını kullandı.

Menon, sosyal medyada paylaştığı videoda, bilgisayarını kullanarak elektronik oy pusulasını doldurup Texas'ın Harris bölgesine gönderdiğini söyledi. Menon'un mürettebat arkadaşları Jessica Watkins ve Luke Delaney de daha sonra oylarını kullandı.

Harris bölgesi, NASA'nın Johnson Uzay Merkezi ve Görev Kontrol Merkezine ev sahipliği yapıyor. ABD'li astronotlar 1997 yılından beri görev yaptıkları uzay istasyonundan oylarını kullanıyor.

ABD'de ilk sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başlandı! İşte ilk sonuçlar

RAKAMLARLA 2026 ABD ARA SEÇİMLERİ 

Amerika Birleşik Devletleri’nde ara seçimlerde, ülkenin federal yönetiminden eyalet yönetimlerine kadar uzanan geniş bir siyasi kadro yeniden şekilleniyor.

Seçimlerin odağında, ABD’nin yasama organı olan Kongrenin kontrolünü hangi partinin ele geçireceği bulunuyor.

Cumhuriyetçi Parti, Başkan Donald Trump’ın görev süresinin kalan iki yılında Kongredeki çoğunluğunu korumak isterken Demokrat Parti, en az bir kanatta çoğunluğu kazanarak yönetim üzerindeki denetim gücünü artırmayı hedefliyor.

  • 435: Temsilciler Meclisinde seçime giren sandalye sayısı.
  • 100: ABD Senatosunun toplam üye sayısı.
  • 35: Bu seçimde yarışa açılan Senato sandalyesi.
  • 36: Valilik seçimi yapılan eyalet sayısı.
  • 50: ABD’nin toplam eyalet sayısı.
  • 2 yıl: Temsilciler Meclisi üyelerinin görev süresi.
  • 6 yıl: Senatörlerin görev süresi.
  • 4 yıl: ABD başkanının görev süresi.
ABD'de ilk sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başlandı! İşte ilk sonuçlar

KONGRE, SENATO VE TEMSİLCİLER MECLİSİ ARASINDAKİ FARK NE?

ABD’de yasama organı olan Kongre, iki ayrı kanattan oluşuyor: Senato ve Temsilciler Meclisi.

Temsilciler Meclisi, eyaletlerin nüfuslarına göre belirlenen 435 üyeden meydana geliyor. Üyelerin tamamı iki yılda bir halk tarafından seçiliyor.

Senato ise 100 üyeden oluşuyor. ABD’nin 50 eyaletinin her biri, nüfusuna bakılmaksızın iki senatörle temsil ediliyor.

Senatörlerin görev süresi altı yıl olduğu için tamamı aynı seçimde yenilenmiyor. Her iki yılda bir Senatonun yaklaşık üçte biri seçime giriyor.

2026 seçimlerinde 33 olağan senatörlük yarışına, Florida ve Ohio’daki iki özel seçim ekleniyor. Böylece toplam 35 Senato sandalyesi için oy kullanılıyor.

ABD'de ilk sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başlandı! İşte ilk sonuçlar

ABD’DE VALİLER HALK TARAFINDAN SEÇİLİYOR 

ABD seçimlerinin Türkiye’den ayrıldığı önemli noktalardan biri de valilik sistemi.

Türkiye’de valiler merkezi yönetim tarafından atanırken ABD’de eyalet valileri doğrudan seçmenlerin oylarıyla göreve geliyor.

2026 ara seçimlerinde 36 eyalette valilik yarışı düzenleniyor.

Valiler; eyalet bütçesi, eğitim, kamu güvenliği ve eyalet yasalarının uygulanması gibi konularda önemli yetkilere sahip. Bu nedenle valilik seçimleri de ülkenin siyasi geleceği açısından yakından takip ediliyor.

Seçmenler ayrıca bulundukları eyalete göre eyalet meclisi üyeleri, başsavcılar, bazı yargı mensupları ve yerel yöneticiler için de oy kullanabiliyor.

ABD'de ilk sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başlandı! İşte ilk sonuçlar

TRUMP İÇİN NEDEN KRİTİK?

Ara seçimlerde ABD Başkanı yeniden seçilmiyor. Ancak başkanın Kongredeki siyasi desteği değişebiliyor.

Trump’ın Cumhuriyetçi Partisi her iki kanatta çoğunluğu korursa yönetimin yasama gündemini ilerletmesi daha kolay olabilir.

Demokratların Temsilciler Meclisini kazanması halinde ise Kongre komisyonlarının denetim faaliyetleri, bütçe müzakereleri ve yönetimin politikalarına yönelik soruşturmalar daha fazla önem kazanabilir.

Demokratların Senatoda da çoğunluğu elde etmesi, özellikle üst düzey federal atamalar ve yargıç adaylarının onaylanması bakımından Trump yönetiminin hareket alanını daraltabilir.

Bununla birlikte ara seçimlerde Kongre çoğunluğunun değişmesi, başkanın otomatik olarak görevden ayrılması anlamına gelmiyor.

ABD'de ilk sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başlandı! İşte ilk sonuçlar

TÜRKİYE AÇISINDAN NEDEN ÖNEMLİ?

ABD Kongresindeki siyasi dengeler yalnızca ülkenin iç politikasını değil, dış politika kararlarını da etkileyebiliyor.

Türkiye–ABD ilişkilerinde savunma sanayii, yaptırımlar, ticaret, NATO, Orta Doğu ve bölgesel güvenlik gibi başlıklarda Kongrenin önemli yetkileri bulunuyor.

Özellikle savunma bütçeleri, silah satışlarına yönelik yasal süreçler ve yaptırım düzenlemeleri, Kongredeki siyasi dengelerden etkilenebiliyor.

Bu nedenle 2026 ara seçimleri, Washington’daki güç mücadelesinin ötesinde, Türkiye dahil ABD ile yakın ilişkileri bulunan ülkeler tarafından da dikkatle takip ediliyor.

Seçimin temel sorusu ise net: Amerikan seçmeni, Trump’ın Cumhuriyetçi Partisine Kongredeki çoğunluğunu koruma imkânı mı verecek, yoksa başkanlığının kalan iki yılında onu farklı bir yasama dengesiyle mi karşı karşıya bırakacak?

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cengiz Kesici Cengiz Kesici:
    ABD DE , TÜM SİYASETÇİLER DEĞİŞSE , SİYASİ ANLAYIŞ DEĞİŞMEZ! ABD NİN DÜNYAYA HÜKMETME POLİTİKASI, VE İSRAİL MENFİ ÇIKARLARI. YANİ , JOHN GİTMİŞ DONALD GELMİŞ, JİMY GİTMİŞ. STENLY GELMİŞ . HİÇBİR ŞEY FARKETMİYOR. ABD , AYNI ABD. 0 0 Yanıtla
  • Online Money Online Money:
    ne kadar uzun yazmişsin aman tanrim sanki Turkiye de herkes trump cumhuriyetci oldugunu biliyor son kisimda yazmissin sen dinlen biraz birak 0 0 Yanıtla
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