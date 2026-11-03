Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi - Son Dakika
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Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi

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Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
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Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
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Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için görüşmelerini sürdürdüğü Sergio Conceiçao ile anlaşma sürecinde pürüz çıktı. Portekizli çalıştırıcının sözleşme şartlarını değiştirmesi ve maaş beklentisini yükseltmesi üzerine sarı-lacivertliler yeniden yerli teknik direktör seçeneğine yöneldi. Listenin ilk sırasında ise Emre Belözoğlu bulunuyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin takımın başına getirmek için görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao ile anlaşma sürecinde sorun çıktığı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için yeniden yerli isimlere yöneldiği belirtildi.

CONCEIÇAO İLE GÖRÜŞMELERDE PÜRÜZ ÇIKTI

HT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin Sergio Conceiçao ile gerçekleştirdiği görüşmelerde pürüz yaşandı. Portekizli teknik adamla yürütülen süreçte henüz anlaşma sağlanamazken sarı-lacivertli yönetimin alternatif isimleri değerlendirmeye aldığı aktarıldı.

İLK SIRADA EMRE BELÖZOĞLU VAR

Conceiçao ile görüşmelerde yaşanan gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin rotasını yeniden yerli teknik direktörlere çevirdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin listesindeki favori ismin ise kulüpte daha önce futbolculuk ve teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu olduğu belirtildi.

Belözoğlu'nun isminin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışlarında nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

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Emre BelözoğluFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • kamelya çarşı kamelya çarşı:
    Olacak iş değil. Nasıl bir kandırmacadır.Taraftarı enayi yerine koymaya devam.Hiç bir başarısı olmayan takım küme düşüren birini FB ye hoca olarak getiriliyor.Acayip bir hikaye çıkacak bu işten.Vah Fenerim çocukluk aşkım ne hallere düştün.Emre BELEZOĞLU imzayı attığı an feneri bırakıyorumHakkımı helal etmiyorum.... 3 7 Yanıtla
  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Adam mori yi aramış bunlar enayi 3 5 yıllık yüksek maaşlı sözleşme yapıp 1 sene sonra tazminatı verip yolluyorlar diye akıl almıştır 7 1 Yanıtla
    Yorumların Efendisi Yorumların Efendisi:
    Bu çok iyiydi. 3 1
  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
    Sergen Yalçın’ın Portekizler iyi bir pazarlamacıdır dediği doğrudur yazık olacak Fenerbahçe’nin paralarına ya hiç olmasa Emre Belözoğlu’na verin de paramız boşu boşuna dışarıya gitmesin 4 0 Yanıtla
  • traderdemircan54 traderdemircan54:
    Çok doğru bir karar olur 2 0 Yanıtla
  • SEZAİ KUŞ SEZAİ KUŞ:
    Başkan ucuz iş peşinde 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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