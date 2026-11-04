Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk'u da bezdirdi: Çok kötüydü - Son Dakika
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Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk'u da bezdirdi: Çok kötüydü

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Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk\'u da bezdirdi: Çok kötüydü
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Stuttgart'ı 2-0 yendikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından maçın zor geçtiğini ancak kazanmanın önemli olduğunu belirtti. Saha koşullarının her iki takımı da yorduğunu ifade eden Buruk, "Yorulduk, saha şartları iki takımı da yordu. İyi değildi, çok kötüydü. İki takımı da etkiledi'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 kazanılan Stuttgart maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ YUKARILARA DOĞRU GİTMEK"

Maçı değerlendiren Okan Buruk, "Maç beklediğimiz gibi oldu. Stuttgart'ın hücum gücü yüksek ama çok da pozisyon veren bir takım. Maçta çok pozisyon oldu. Ne zaman sakin kaldık, pasla çıktık daha iyi oldu. Daha iyi bir skorla devreye girebilirdik. Maçın başında golü de yiyebilirdik. 2-0 sonrası üçüncü golü de bulabilirdik. Yakın verilerle geçti maç. Kazanmak çok önemliydi. 2-0 öndeyken bile iki tane hücum geçişi yedik. Bazen topla onarken, hücum yaparken, bekler hücuma çıktığında boşlukları kullanmaya çalıştılar. Tehlikeli bir takımla oynadık, gol yemeden kazandık. Bir sonraki tur için çok önemli bir gündü. Hedefimiz yukarılara doğru gitmek." dedi. 

Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk'u da bezdirdi: Çok kötüydü

''SAHA ŞARTLARI ÇOK KÖTÜYDÜ''

Zemine tepki gösteren deneyimli hoca, "Yorulduk, saha şartları iki takımı da yordu. İyi değildi, çok kötüydü. İki takımı da etkiledi. İlk yarı çok sert müdahaleler vardı. Sarı kartlar daha fazla olabilirdi, Lemina'nın pozisyonu kırmızı olabilir miydi? İngiliz hakem ama kararlarını rakipten yana kullandı. Biz sonuçtan yine de mutluyuz." ifadelerini kullandı. 

"İYİ BİR TAKIMI YENDİK"

Okan Buruk, sözlerine devam ederek "6 puana geldik, Alman takımını yendik... Fiziksel olarak güçlerini gösterdiler. Boy ortalamalarına baktım, 1.86 gösteriyordu. İyi bir takımı yendik, bu sevindirici. Ülke takımları olarak puanımız yükseltiyoruz. Üstteki takımları yakalama yolunda iyi gidiyoruz. Tur için de kazanmak çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk'u da bezdirdi: Çok kötüydü

''ÇOK İYİ OYNADI, DAYAK DA YEDİ''

"Doğum günü hediyesi, milli araya kadar bütün maçları kazanmak. Amed maçı kaldı, onu da kazanmak istiyoruz." diyen Okan Buruk, Batrakov ile ilgili, "Batrakov çok iyi oynadı, dayak da yedi. Ayağına vuruldu, kafasına vuruldu. Hakem de buna izin verdi. Çok sert fauller yapıldı, kart kullanmadı. Onlara daha çok faul verdi. Batrakov çok yoruldu, ikinci yarı performansı düştü. Top rakipteyken de çok iyi oynadı." açıklamasında bulundu. 

"HAYALİMİZ TÜM MAÇLARI KAZANMAK"

Tüm maçlardan 3 puan almayı hayal ettiklerini belirten Okan Buruk, "İlk hedef her maçı kazanmak, dört maçımız kaldı. Bunları kazanmanız halinde ilk 8'i hayal ediyorsunuz. Sonra ilk 16 düşünüyorsunuz. Ana amaç, en kötü senaryoda ilk 24. Diğer maçları kazananınca nereye doğru gideceğiz, göreceğiz. Şimdi üç maç çok önemli, son maç da PSG deplasmanı. İlk üç maç kaderimizi belirleyebilir. Hayalimiz tüm maçları kazanmak." sözlerini sarf etti. 

Herkesin şikayetçi olduğu konu Okan Buruk'u da bezdirdi: Çok kötüydü

''SINGO FAZLA İLERİ GİTTİ''

Okan Buruk son olarak, "Singo fazla ileri gitti, ondan geri dönerken sıkıntı yaşadık. 2-0 öndeyken o kadar sağ bekin önde olması... Savunmada açık verdik. Bizim ona göstereceğimiz videolardan olacak, o kadar ileri gitmemesi..." şeklinde konuştu. 

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UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayOkan BurukStuttgartFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Fatih Tasti Fatih Tasti:
    osimhen nezman yedek soyundurcaksin hoca resmen 10 kisi oynuyorsunuz bu adami gs gibi bir takim nasil golcu diye getirir arkadas saka gibi 0 0 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    fatih sen git Musti ile bilardo oyna bırak futbolu şeker şey 0 0
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