Gazze'de mahsur kalan doktor ABD'de tarih yazdı! İlk Müslüman vekil seçildi - Son Dakika
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Gazze'de mahsur kalan doktor ABD'de tarih yazdı! İlk Müslüman vekil seçildi

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Gazze\'de mahsur kalan doktor ABD\'de tarih yazdı! İlk Müslüman vekil seçildi
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ABD'deki ara seçimlerde Demokrat aday Adam Hamawy, New Jersey'nin 12. Kongre Bölgesi'nde Cumhuriyetçi rakibini geride bırakarak eyaletten Kongreye seçilen ilk Müslüman oldu. Eski askeri doktor ve cerrah olan Hamawy, 2004 yılında Irak'ta helikopteri düşürülen Senatör Tammy Duckworth'un hayatını kurtarmış, 2024'te ise İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatması nedeniyle Gazze'de mahsur kalmıştı. Duckworth, yıllar sonra kendisini kurtaran doktorun Gazze'den çıkarılması için devreye girmişti.

ABD'deki ara seçimlerde New Jersey eyaletinin 12. Kongre Bölgesi'nde Demokrat aday Adam Hamawy'nin zaferi öne çıktı. Decision Desk HQ'nun seçim projeksiyonuna göre cerrah ve eski askeri doktor Hamawy, Cumhuriyetçi Parti'nin avukat adayı Gregg Mele'yi geride bıraktı.

Hamawy, emekliye ayrılan Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Bonnie Watson Coleman'ın koltuğunu devralacak. Böylece Demokratların güçlü olduğu seçim bölgesi, partinin kontrolünde kalmaya devam edecek.

Watson Coleman, 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi rakibini 25 puan farkla mağlup etmişti. Hamawy ise bu yıl yapılan ve çok sayıda adayın yarıştığı Demokrat Parti ön seçimlerini kazanarak Kongre üyeliği için aday gösterilmişti.

GAZZE'DE MAHSUR KALMIŞTI

Hamawy, 2024 yılında Gazze Şeridi'nde yaşadığı olayla da dikkat çekmişti. İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından bölgede mahsur kalan doktorlar arasında yer alan Hamawy, bir süre Gazze'den ayrılamamıştı.

Doktorların bölgeden çıkarılması için yürütülen girişimlerde Demokrat Senatör Tammy Duckworth da devreye girmişti. Duckworth, Hamawy ve beraberindeki sağlık çalışanlarının Gazze'den ayrılabilmesi için çaba göstermişti.

IRAK'TA SENATÖRÜN HAYATINI KURTARMIŞTI

Hamawy'nin geçmişinde dikkat çeken bir başka olay ise 2004 yılında Irak'ta yaşandı. ABD ordusunda doktor olarak görev yaptığı dönemde Hamawy, helikopteri vurularak düşürülen Tammy Duckworth'un hayatını kurtaran sağlık ekibinde yer aldı.

Daha sonra ABD Senatosuna seçilen Duckworth, hayatta kalmasını Hamawy'nin müdahalesine borçlu olduğunu açıklamıştı.

Duckworth, 2024 yılında Hamawy'nin Gazze'de mahsur kaldığını öğrenmesinin ardından doktorun ve diğer sağlık çalışanlarının bölgeden çıkarılması için girişimlerde bulunmuştu.

NEW JERSEY'NİN İLK MÜSLÜMAN KONGRE ÜYESİ OLDU

Seçim zaferiyle birlikte Adam Hamawy, New Jersey eyaletinden ABD Kongresine seçilen ilk Müslüman siyasetçi oldu.

Cerrahlık ve askeri doktorluk geçmişiyle tanınan Hamawy, böylece Bonnie Watson Coleman'ın ardından eyaletin 12. Kongre Bölgesi'ni Temsilciler Meclisinde temsil edecek.

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