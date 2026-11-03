Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama - Son Dakika
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Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama

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Şişli\'deki Haydar Aliyev Parkı\'nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
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Azerbaycan'daki okullarda başörtüsü yasağı nedeniyle Bakü ile Ankara arasındaki gerilimli günler devam ederken, İstanbul Şişli'de bulunan Haydar Aliyev Parkı'ndaki büstün kaldırılacağı iddia edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Şişli’deki Haydar Aliyev Parkı’nda yer alan büstün kaldırılacağı ve parkın yıkılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, Şişli Belediyesi veya ilgili kurumların söz konusu alana yönelik herhangi bir kararının ya da projesinin bulunmadığı belirtildi.

"BÜST YIKILACAĞI İDDİALARI ASILSIZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı’nda bulunan büstün kaldırılacağı ve alanın yıkılarak yerine kültür merkezi yapılacağı” yönündeki iddialar asılsızdır.

"BELEDİYENİN YÜRÜTTÜĞÜ BİR ÇALIŞMA YOK"

Şişli Belediyesinin söz konusu alana ilişkin yürüttüğü herhangi bir çalışma bulunmamakta olup; böyle bir proje gündemde de yer almamaktadır.

İki dost ve kardeş ülke ilişkilerini hedef alarak; kamuoyunu yanıltmaya yönelik ortaya atılan provokasyon ve dezenformasyon içeren iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
Haydar AliyevAzerbaycanİstanbulAnkaraGüncelŞişliBaküSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ekber Biçer Ekber Biçer:
    Türk düşmanı hainler çıkarıyor bunları 6 6 Yanıtla
    armageddon7@live.be [email protected]:
    butun bustler kaldirilmali burasj Nepalmi? 1 5
    Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Ekber haklisin.... Turkiye nin Turki Cumhuriyetlerle dusman olsun diye, icerde ortaligi ksristiran bayagi bir hain var...Devlet buyuklerimiz dikkatli olmalidir...Devlet Bahcleli ve C.Baskani diyeceginj demistir, kardeslik bozulmayacaktir..bitti.. 2 3
    nameless nameless nameless nameless:
    Harbi bayağı Türk Düşmanı var ülkede belli oluyor 1 0
  • okancinkaya711 okancinkaya711:
    Devle bu ortamda buna hayatta cesaret edemez. Kaybı büyük olur... 5 4 Yanıtla
    Sait Bakaç Sait Bakaç:
    niye edemez Aliyev kim Azerbaycan nerede ne hükmü var fazla eseğe fazla değer vermeyin kendini yarış attı zanneder Allah işi yarın İran İsrail ve ABD'nin saldırılarını bahane edip Bakü ye dönerse ozaman darda zorda hangi hükümet kalır herkes görür. 1 3
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Sait, kimseyi küçümseme kendini de dev aynasında görme. Sadece Azeri şirketi SOCAR ın Türkiye'deki yatırımı 18 milyar doların üzerinde ve Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı. Neyse Allahtan ki baştaki senin gibi düşünmüyor ve 10 yıllık danışmanını düşünmeden görevden aldı. İran Azerilere bir halt yapamaz İran'da Azeri Türkü miktarı azımsanamayacak miktarda bu konuda İran kendisi korkuyor 1 0
    yunus deniz yunus deniz:
    evet azerbeycan türkiyeye doğalgazı çok ucuza satıyor 0 1
  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Bu mesele baş örtüsü meselesinden kaynaklanmıyor. Başka şeyler var. Bir defa sen Azerilerin verdikleri mücadeleyi küçümsüyor ben olmasam diyorsun. Kim olsa zoruna gider adam diyor ki aldığım bir güllenin bile parasını ödedim yani ihalar, silahlar bedava gitmedi. 2 0 Yanıtla
  • o23608734 o23608734:
    yıkılsın ne işi var orda 1 0 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Asena hanım yanlış bir ifade ve adeta beynimize kazınarak yer etmesi sağlanıyor..TÜRKİ diye bir söylem çok yanlış, doğrusu TÜRK CUMHURİYETLERİDİR.. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama - Son Dakika
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