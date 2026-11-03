Çağatay Ulusoy'un yeni partneri belli oldu: Aybüke Pusat aksiyon dolu rolle geliyor - Son Dakika
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Çağatay Ulusoy'un yeni partneri belli oldu: Aybüke Pusat aksiyon dolu rolle geliyor

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Çağatay Ulusoy\'un yeni partneri belli oldu: Aybüke Pusat aksiyon dolu rolle geliyor
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“Eşref Rüya” dizisinin finalinin ardından Çağatay Ulusoy, Eşref karakterinin geçmişini anlatacak yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bir dijital platform için hazırlanan 8 bölümlük “Eşref Tek” dizisinde Ulusoy'un partneri de belli oldu. Aksiyon sahneleriyle öne çıkacak Derin karakterini canlandıracak Aybüke Pusat, başarılı oyuncuyla başrolü paylaşacak.

Çağatay Ulusoy'un yeni projesi “Eşref Tek”te başrolü paylaşacağı kadın oyuncu belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Prime Video'da yayınlanacak 8 bölümlük dizide Ulusoy'un partneri Aybüke Pusat olacak. Pusat, bol aksiyon sahnesiyle dikkat çekecek Derin karakterine hayat verecek.

DERİN KARAKTERİ İÇİN AKSİYON OYUNCUSU ARANDI

Dizinin hikâyesinde önemli bir yere sahip olacak Derin karakteri için aksiyon sahnelerinde rol alabilecek bir kadın oyuncu arayışına girildi. Yapım ekibinin tercihi Aybüke Pusat oldu. Pusat'ın dizideki karakterinin Eşref ile nasıl bir ilişki kuracağına ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

Çağatay Ulusoy'un yeni partneri belli oldu: Aybüke Pusat aksiyon dolu rolle geliyor

ÇEKİMLER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturacak. Senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı 8 bölümlük yapımın çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanması planlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik de Kadir karakteriyle yer alacak.

Çağatay Ulusoy'un yeni partneri belli oldu: Aybüke Pusat aksiyon dolu rolle geliyor

EŞREF'İN GEÇMİŞİ EKRANA TAŞINACAK

“Eşref Tek”, “Eşref Rüya” dizisinin devamı niteliğinde olmayacak. Yeni yapımda Eşref karakterinin geçmişine odaklanılacak. Hikâyede genç Eşref'in Kıbrıs'tan İstanbul'a gelişi ve yeraltı dünyasına adım atma süreci anlatılacak.

Çağatay Ulusoy'un Eşref karakterinin gençlik dönemine hayat vereceği yapımda Aybüke Pusat'ın Derin karakteriyle hikâyeye nasıl dahil olacağı şimdiden merak konusu oldu.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı “Eşref Rüya”, Kanal D ekranlarında iki sezon boyunca izleyiciyle buluştu. 19 Mart 2025'te yayın hayatına başlayan dizi, toplam 47 bölümün ardından 10 Haziran 2026'da final yaptı. 

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    Yorumlar (1)

  • Yılmaz savaş Yılmaz savaş:
    Bizim lkede bir işin b*kunu çıkarmadan duramıyolar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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