Şehit Oğuz Şahin Uzunköprü'de toprağa verildi: Eşi, kamuflajıyla tabutun başından ayrılmadı - Son Dakika
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Şehit Oğuz Şahin Uzunköprü'de toprağa verildi: Eşi, kamuflajıyla tabutun başından ayrılmadı

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Şehit Oğuz Şahin Uzunköprü\'de toprağa verildi: Eşi, kamuflajıyla tabutun başından ayrılmadı
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Şehit Oğuz Şahin Uzunköprü\'de toprağa verildi: Eşi, kamuflajıyla tabutun başından ayrılmadı
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Van Çaldıran'daki Alparslan Hudut Karakolu'nda rahatsızlanarak hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, Edirne Uzunköprü'ye bağlı Kavakayazma köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kamuflajını giyen eşi Hazel Şahin, bayrağa sarılı tabuta sarılıp gözyaşı dökerken anne ve babası da törende güçlükle ayakta durabildi.

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu'nda görev yaparken rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavakayazma köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

EŞİ KAMUFLAJINI GİYİP TABUTA SARILDI

Edirneli Şehit Oğuz Şahin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası eşliğinde köye getirildi. Şehidin annesi Sevinç, babası Hüseyin ve eşi Hazel Şahin, cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi.

Şehidin kamuflajını giyen eşi Hazel Şahin, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 15 gün önce çocuklarıyla birlikte eşinin yanına gittiğini belirten Hazel Şahin'in feryadı yürekleri dağladı.

KÖY MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Aile ve yakınlarından helallik alınmasının ardından şehit Oğuz Şahin için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazı Müftü Burhan Çakır kıldırdı. Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA
Hudut KarakoluUzunköprüUzunköprüÇaldıranEdirneYerelVanSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Halis demir Halis demir:
    Allah razı olsun mrkanı cennet kabri nur olsun 0 0 Yanıtla
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