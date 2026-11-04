ABD\'ye bağlı Guam Adası\'nda valilik Cumhuriyetçilere, delegelik Demokratlara gitti

ABD'de ara seçimler sürerken Guam'dan gelen resmi olmayan sonuçlar, adadaki iki önemli siyasi makamın farklı partilere gideceğini gösterdi. Cumhuriyetçiler valilik yarışında öne geçerken, Demokratlar ABD Temsilciler Meclisindeki delegelik koltuğunu kazanma yolunda üstünlük sağladı.

TRUMP'TAN CUMHURİYETÇİ ADAYA TEBRİK

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Guam'daki valilik seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Tony Ada'nın öne çıkmasını değerlendirdi.

Trump, "Her zaman Demokratların güçlü olduğu bir yer olarak kabul edilen Guam'da, valilik yarışında Cumhuriyetçilerin zaferi erkenden ilan edildi. Tony Ada'yı tebrik ediyorum!" ifadelerini kullandı.

Guam Yasama Meclisinde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elde etmesine de değinen Trump, "Ayrıca Cumhuriyetçiler Senatoda çoğunluğu elde etti. Vay canına! Umarım bu, gelecek günlerin habercisidir" dedi.

CUMHURİYETÇİ ADAY 1020 OY FARKLA ÖNDE

Guam Daily Post'un aktardığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Cumhuriyetçi valilik adayı Tony Ada ve yardımcısı E.J. Calvo, Demokrat rakipleri Therese Terlaje ve Sabina Perez karşısında 1020 oy farkla öne geçti.

Guam Seçim Komisyonunun açıkladığı verilere göre, Ada ve Calvo 15 bin 945 oy alarak yüzde 51,45'e ulaştı. Demokrat adaylar Terlaje ve Perez ise 14 bin 925 oyla yüzde 48,15'te kaldı.

Tony Ada (Solda) ve E.J. Calvo (Sağda)

TEMSİLCİLER MECLİSİ YARIŞINDA DEMOKRAT ADAY ÖNDE

Guam'ın ABD Temsilciler Meclisindeki oy hakkı bulunmayan delegesini belirlemek için yapılan seçimde ise Demokrat aday Alicia Anne Garrido Limtiaco öne çıktı.

Guam'ın eski başsavcısı Limtiaco, 15 bin 645 oy alarak yüzde 51'e ulaşırken, Cumhuriyetçi mevcut delege James Moylan 14 bin 983 oyla yüzde 48,84'te kaldı.

30 bin 677 geçerli oyun kullanıldığı seçimde iki aday arasında 662 oy fark oluşurken, 79 fazla işaretlemeli ve 658 eksik işaretlemeli oy da kayıtlara geçersiz olarak geçti.

Guam'daki seçim sonuçlarının henüz kesinleşmediği, resmi sonuçların Guam Seçim Komisyonunun onayının ardından açıklanacağı belirtildi.

Alicia Anne Garrido Limtiaco

SONUÇ KONGRE'DEKİ DENGEYİ DEĞİŞTİRMİYOR

Yaklaşık 170 bin nüfusa sahip Guam, ABD toprağı olmasına karşın ülkenin 50 eyaleti arasında yer almıyor. Ada halkı, Kongrenin alt kanadı olan Temsilciler Meclisine bir delege seçebiliyor. Ancak komisyonlarda görev alabilen ve yasama çalışmalarına katılabilen bu delege, Genel Kuruldaki nihai oylamalarda oy kullanamıyor. Dolayısıyla delegelik yarışının sonucu, Kongrede Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki sandalye dengesini etkilemiyor. Guam'da ikamet eden ABD vatandaşları ayrıca başkanlık seçimlerinde de doğrudan oy kullanma hakkına sahip bulunmuyor.