Fon soruşturmasında 700 milyon liralık iade! Ömer Ejder de parasını TMSF’ye yatırdı - Son Dakika
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Fon soruşturmasında 700 milyon liralık iade! Ömer Ejder de parasını TMSF’ye yatırdı

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Fon soruşturmasında 700 milyon liralık iade! Ömer Ejder de parasını TMSF’ye yatırdı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Aura Sarraf'ın kurucu ortaklarından Ömer Ejder, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) 700 milyon lira ödeme yaptı. Son iadeyle birlikte soruşturma kapsamında ödeme yapanların sayısı 37'ye, iade edilen toplam tutar ise 18 milyar 340 milyon liraya yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon ve borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Kayseri merkezli Aura Sarraf'ın kurucu ortaklarından Ömer Ejder, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) 700 milyon lira iade etti. Son ödemeyle birlikte soruşturma kapsamında iade yapanların sayısı 37'ye, TMSF'ye aktarılan toplam tutar ise 18 milyar 340 milyon liraya ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemler ve fon hareketlerine yönelik yürütülen soruşturmada para iadeleri sürüyor. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta tutuklanan Aura Sarraf'ın kurucu ortaklarından Ömer Ejder de TMSF'ye para iadesinde bulundu.

Ejder'in, TMSF tarafından belirlenen hesaplara 700 milyon lira yatırdığı öğrenildi. Böylece soruşturma kapsamında elde edildiği değerlendirilen kazançların geri alınmasına yönelik çalışmalarda yeni bir tahsilat daha gerçekleştirildi.

DÖRT HİSSEDEKİ İŞLEMLERİ İNCELENİYOR

Savcılık incelemelerinde Ömer Ejder'in TEHOL, TERA, ANELE ve MANAS hisselerindeki işlemleri mercek altına alındı. Ejder'in ayrıca soruşturma kapsamında bulunan bazı fon ve şirket sahipleriyle irtibatlı olduğu tespit edildi.

Mahkemedeki savunmasında para iadesine ilişkin açıklamada bulunan Ejder'in, "Bilerek veya bilmeyerek bir şey yaptıysam TMSF'ye ödeme yapmaya hazırım" ifadelerini kullandığı belirtildi.

TOPLAM İADE 18 MİLYAR 340 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Ömer Ejder'in gerçekleştirdiği 700 milyon liralık ödeme ile birlikte soruşturma kapsamında TMSF'ye para iade edenlerin sayısı 37'ye yükseldi. İade edilen toplam tutar ise 18 milyar 340 milyon lira olarak açıklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce de çok sayıda kişi ve şirket tarafından milyarlarca liralık para iadesi gerçekleştirilmişti.

214 KİŞİ VE ŞİRKET MERCEK ALTINDA

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında daha önce üç ayrı yatırım fonundan toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç elde ettiği belirlenen 214 kişi ve şirketin incelemeye alındığı açıklanmıştı. Bu kişilerin 141'inin gerçek kişi, 73'ünün ise şirketlerden oluştuğu bildirilmişti.

İade ve tahsilat sürecinin devam ettiği soruşturmada, şüpheli işlemlerden elde edildiği değerlendirilen kazançların geri alınmasına yönelik mali incelemeler sürüyor.

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    Yorumlar (3)

  • ayhanyavuzcu11 ayhanyavuzcu11:
    Ye Kürküm Yeeeee 2 0 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    şu Eko dan 560 milyarı da devlet kurtarsa 0 0 Yanıtla
  • omerfarukkale33 omerfarukkale33:
    At izi İt izi 0 0 Yanıtla
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