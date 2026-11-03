Konya'da zimmetten yargılanan zabıt katibine 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi

Konya'da zimmetten yargılanan zabıt katibine 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, zimmetle suçlanan zabıt katibini 13 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırdı. Kulu Adliyesi'nde görevliyken 2 Aralık 2025'te tutuklanan sanığa zincirleme zimmet suçundan verilen cezada iyi hal indirimi uygulandı.
Konya'da görev yaptığı adliyede zimmetine para aktardığı gerekçesiyle yargılanan zabıt katibi sanığa, 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi.
Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Ayşe S. ile taraf avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti, sanık Ayşe S'yi, "zincirleme şekilde zimmet" suçundan, "iyi hal" indirimiyle 13 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırdı.
Ayşe S, Kulu ilçesinde görev yaptığı Kulu Adliyesi'nde, 2 Aralık 2025'te, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Kaynak: AA
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