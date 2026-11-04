ABD\'nin ilk Müslüman senatörü Abdul El-Sayed kimdir? İşte hakkında bilinmeyenler

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerin en dikkat çekici sonuçlarından biri Michigan eyaletinden geldi. Demokrat aday Abdul El-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı geride bırakarak senatör seçildi. Bu sonuçla ABD tarihinde Senato'ya seçilen ilk Müslüman siyasetçi unvanını kazanan El-Sayed, yalnızca seçim zaferiyle değil, yaşam öyküsü ve siyasi görüşleriyle de merak konusu oldu.

MISIRLI AİLENİN ÇOCUĞU AMA ABD'DE DOĞDU

Tam adı Abdulrahman Mohamed El-Sayed olan Abdul El-Sayed, 31 Ekim 1984'te ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Rochester Hills kentinde dünyaya geldi. Mısır'dan ABD'ye göç eden bir ailenin çocuğu olan El-Sayed, Mısır'da değil, Amerika'da doğup büyüdü.

Anne ve babasının Mısır kökenli olması nedeniyle Mısır kültürüyle bağlantılı bir aile ortamında yetişen El-Sayed, eğitim hayatını da ABD'de sürdürdü. Babası Mohamed El-Sayed, mühendislik eğitimi almak üzere Mısır'dan ABD'ye geldi ve Detroit'teki Wayne State Üniversitesinde doktora yaptı.

El-Sayed'in ailesinin göç hikâyesi, onun siyasi kimliğinin ve Amerikan toplumundaki temsil tartışmalarının da önemli parçalarından biri oldu.

OXFORD'DA EĞİTİM GÖRDÜ, TIP DOKTORU OLDU

El-Sayed'in eğitim geçmişi de dikkat çekiyor. Michigan Üniversitesinden 2007 yılında mezun olan El-Sayed, Rhodes bursuyla Oxford Üniversitesinde halk sağlığı alanında doktora yaptı. 2011 yılında tamamladığı bu eğitimin ardından Columbia Üniversitesinde tıp eğitimini sürdürerek 2014 yılında doktor unvanını aldı.

Siyasete atılmadan önce sağlık alanında çalışan El-Sayed, 2015 yılında Detroit'in sağlık müdürlüğüne getirildi. Kentin kamu sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda görev yaptı. Daha sonra Wayne County Sağlık, İnsan Hizmetleri ve Gaziler Hizmetleri Departmanının yöneticiliğini üstlendi.

SİYASETE İLK ADIMINI 2018'DE MAĞLUBİYETLE ATTI

El-Sayed, siyasi kariyerindeki ilk büyük çıkışını 2018 yılında Michigan valiliği için Demokrat Parti ön seçimlerine katılarak yaptı. Ancak yarışı kazanamadı ve ön seçimi Gretchen Whitmer kazandı.

Bir süre sağlık alanındaki çalışmalarını sürdüren El-Sayed, 2026 yılında bu kez senatörlük için yarışa girdi. Demokrat Parti ön seçimlerinde Kongre üyesi Haley Stevens'ı geride bırakarak partisinin adayı oldu. Bernie Sanders ve Alexandria Ocasio-Cortez gibi ilerici siyasetçilerin desteğini aldı.

SEÇİM VAATLERİNİN MERKEZİNDE SAĞLIK VE EKONOMİ VAR

El-Sayed'in seçim kampanyasında öne çıkan başlıklardan biri sağlık hizmetlerine erişim oldu. Tüm Amerikalıları kapsayacak kamu ağırlıklı sağlık sistemi anlamına gelen Medicare for All modelini savundu.

Bunun yanı sıra barınma ve yaşam maliyetlerinin düşürülmesi, çalışan ailelerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve büyük şirketlerin siyasetteki etkisinin azaltılması gerektiğini dile getirdi.

Kampanyasında sağlık hizmetlerine ulaşmanın bir ayrıcalık olmaması gerektiği mesajını veren El-Sayed, siyasi bağışların ve büyük sermayenin seçimler üzerindeki etkisini de eleştirdi.

İSRAİL'E ASKERİ DESTEĞE KARŞI ÇIKTI

El-Sayed'in seçim sürecinde en çok tartışılan görüşlerinden biri de ABD'nin İsrail'e yönelik politikası oldu. İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını soykırım olarak nitelendiren El-Sayed, Washington yönetiminin İsrail'e askeri desteğinin sona erdirilmesini savundu.

Bu açıklamaları seçim kampanyasında tartışmalara neden oldu. Demokrat Parti içinden bazı isimler de El-Sayed'in İsrail konusundaki söylemlerini eleştirdi.

EŞİ SARAH JUKAKU DA PSİKİYATRİST

Abdul El-Sayed'in özel yaşamı da kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer alıyor. Psikiyatrist Sarah Jukaku ile 2006 yılında evlenen El-Sayed'in bu evlilikten Emmalee ve Serene adında iki kız çocuğu bulunuyor. Üniversite yıllarında tanışan çift, Michigan'ın Ann Arbor kentinde çocuklarıyla birlikte yaşıyor. Jukaku, El-Sayed'in 2018'deki valilik kampanyası sırasında da eşinin yanında yer alırken, aile yaşamına ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

MÜSLÜMAN KİMLİĞİ ÜZERİNDEN YÖNELTİLEN SUÇLAMALARI REDDETTİ

El-Sayed'in Müslüman kimliği, seçim kampanyasında siyasi tartışmaların merkezine taşındı. Cumhuriyetçi çevrelerden bazı isimler, El-Sayed'in Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olduğu yönünde iddialar ortaya attı.

El-Sayed ise bu suçlamaları reddederek örgütle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını söyledi. Ailesine yönelik iddiaların da kendisiyle ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.

SENATO GÖREVİNE OCAK 2027'DE BAŞLAYACAK

Michigan'daki yarışı kazanarak tarihi bir başarı elde eden El-Sayed, emekli olmaya hazırlanan Demokrat Senatör Gary Peters'ın koltuğunu devralacak. Yeni Kongre'nin 3 Ocak 2027'de göreve başlamasıyla ABD Senatosu'ndaki görevine başlayacak.

El-Sayed'in zaferi, Müslüman Amerikalıların ülke siyasetindeki temsili açısından da tarihi bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Daha önce Müslüman siyasetçiler Temsilciler Meclisi'nde görev yapmış olsa da El-Sayed, ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman oldu.

ABD eski Başkanı Barrack Obama seçim kampanyasında El-Sayed'e destek verdi

ABD SİYASETİNDE DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Ancak El-Sayed, ABD siyasetinde yalnızca Senato'ya seçilen ilk Müslüman olmasıyla değil, savunduğu politikalar ve seçim sürecinde karşılaştığı tartışmalarla da öne çıkıyor. Bir kesim tarafından sağlık hizmetleri ve ekonomik eşitlik mücadelesinin yeni temsilcilerinden biri olarak görülürken, İsrail politikası ve ilerici siyasi çizgisi nedeniyle eleştirilerin de odağında bulunuyor. ABD basınındaki yorumlar, El-Sayed'in zaferinin Demokrat Parti içinde ilerici kanadın etkisini artırabileceğine işaret ederken, yeni senatörün farklı seçmen grupları arasında nasıl bir siyasi denge kuracağı merak konusu.