Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı

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Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
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75 yorum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Kaya çifti ve Gönül, soruşturma kapsamında daha önce de şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

Kamuoyunda “fon soruşturması” olarak bilinen soruşturmada yeni bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında daha önce ifadeleri alınan üç isim yeniden savcılığa çağırıldı.

YARIN SAAT 11.00'DE İFADE VERECEKLER

Burak Doğan'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül’ü yarın saat 11.00'de şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere emniyet kanalıyla çağırdı.

KAYA ÇİFTİNİN ADI ÖZATA DENİZCİLİK HİSSELERİYLE GÜNDEME GELDİ

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın adı, fon soruşturmasının merkezindeki Tera fonuyla bağlantılı Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerle gündeme gelmişti. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 26 Eylül’de Kaya çifti hakkında iddialarda bulunmuştu. İddiaya göre çift, Özata Denizcilik hisselerine toplam 163 milyon 46 bin lira yatırmış, yaklaşık 5 ay sonra hisselerin satışından yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira gelir elde etmişti.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Fatma Betül Sayan Kaya (solda) ile eşi İlyas Kaya (sağda)

ÖNCE İSTİFA ETTİ, SONRA PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

İddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya, 26 Eylül akşamı AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı başta olmak üzere partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı. Başsavcılık, 29 Eylül’de Kaya çiftinin tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı göndermişti. Çift, SPK’nın açıkladığı gönüllü ödeme yöntemi kapsamında başvuruda bulunarak elde ettikleri kazancın anapara dışındaki kısmını TMSF’nin iade hesabına yatırmıştı.

DAHA ÖNCE DE İFADE VERMİŞLERDİ

Kaya çifti, 7 Ekim’de İstanbul Adliyesi’nde şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Yaklaşık 1 saat süren ifade işleminde Fatma Betül Sayan Kaya, Nisan 2026'da yaklaşık 250 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta, kalanını ise eylülde sattığını söylemişti. İlyas Kaya ise aynı dönemde yaklaşık 150 bin lot hisse aldığını ve benzer şekilde ağustos ve eylül aylarında satış yaptığını ifade etmişti.

Aynı gün AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda gerekli işlemlerin yapıldığını ve Fatma Betül Sayan Kaya’nın artık partinin üyesi olmadığını açıklamıştı.

ESKİ SPK BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİ

Soruşturmada ifadeye çağrılan bir diğer isim olan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de daha önce 30 Eylül’de şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurmuştu. 

Başsavcılığın SPK Başkanlığı dönemindeki yatırım fonlarının denetimine ilişkin görev ve sorumluluklarını incelediği Gönül hakkında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek soruşturma izni vermişti.

Mayıs 2026'da Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanlığı’na atanan Gönül, 20 Ekim’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla bu görevinden alınmıştı.

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL KİMDİR?

İbrahim Ömer Gönül, 1973'te Ankara’da doğdu. Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün oğlu olan Gönül, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Bankacılık sektöründe başladığı kariyerini 2004'ten itibaren SPK’de sürdüren Gönül, 2014'te SPK Başkan Yardımcılığına, 18 Nisan 2022'de ise SPK Başkanlığına atandı.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül

FATMA BETÜL SAYAN KAYA KİMDİR?

Fatma Betül Sayan Kaya, 2016-2018 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yaptı. 2015-2023 yılları arasında iki dönem AK Parti İstanbul milletvekilliği yapan Kaya, milletvekilliğinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Kaya, İlyas Kaya ile evli ve iki çocuk annesi.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Fatma Betül Sayan Kaya
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Okurların en beğendiği yorum

“Çağırmayacaksın şafak vakti evinden alıp kelepçe takacaksın ,biraz erken davrandınız sanki.”

Tüm yorumlar (75)
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıSermaye Piyasası KuruluFatma Betül Sayan Kayaİbrahim Ömer GönülFon Soruşturmasıİlyas KayaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (75)

  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Çağırmayacaksın şafak vakti evinden alıp kelepçe takacaksın ,biraz erken davrandınız sanki. 73 2 Yanıtla
    A. Ak A. Ak:
    onu otel odasında basılanlara yapılıyor.çimento kumun hesabı tutmak için???? 6 16
    Beşir Beşir:
    Sapla samanı birbirine karıştırmayın! Geçmişteki emsal kararlara bakılırsa buradan ceza bile çıkmayacağını göremeyecek kadar körsünüz. Kelepçenin kimlere takılacağı yasalarla (CMK 93) bellidir; şov veya intikam aracı değildir. Masumiyet karinesini çiğneyip linç kültüründen beslenen bu ucuz polemikleriniz, sadece sığ zihniyetinizi yansıtır 5 9
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bunun haber değeri bile yok geçmişteki fona para yatıranlar için verilmiş emsal kararlara bakarsanız buradan hiç bir yaptırım veya ceza alması söz konusu deiğl işin içinde manüplasyon değil fona para yatırmak var buda suç değil 2 5
    Okur 7828 Okur 7828:
    Ya bi gidin işinize, kahve parçasından savcılıkçılık oynamayı bırakın! Oturduğunuz yerden 'şafak vakti alsınlar, kelepçe vursunlar' diye film senaryosu yazıyorsunuz. Sapla samanı birbirine karıştırmaktan bıkmadınız; geçmişteki emsal kararlara baksanıza, oradan ceza melza çıkmayacağını kör olan görür zaten. Kanunda (CMK 93) kelepçenin kime takılacağı harfi harfine yazıyor; sizin klavye başındaki tatmin hevesinize göre devlet iş yapmaz. Masumiyet karinesini falan unuttunuz gitti, işinize gelince adalet arıyorsunuz. Hadi boş yapmayın da önünüze bakın, bari komikliğinize gülelim:)) 0 0
  • Ege egemen Ege egemen: haberler.com okurlarından
    niye sabahın köründe yaka paça alınıp götürülmüyor? 56 0
    yunus deniz yunus deniz: haberler.com okurlarından
    tahminimce fatma çok şey biliyor,konuşmasını ve birçok kişinin ismini vermesini istemiyorlar. 31 2
    Güray Dilli Güray Dilli: haberler.com okurlarından
    Beni yakarsanız hepinizi yakarım , diyordur 19 1
    Abdullah Abdullah: haberler.com okurlarından
    Kırmızı halıda, çiçeklerle karşılayın. Öyle arka kapıdan filan değil! 11 2
  • Şükrü Ercan Şükrü Ercan: haberler.com okurlarından
    çay kurabiye ikram edip gönderirler 44 1
    vedat cici vedat cici: haberler.com okurlarından
    sonrada sakız çiğneyerek çıkarlar 25 1
    Zafer Aşık Zafer Aşık:
    Bu boş gelmeyin demek...Fatma pijama giymiyormuş kaç zamandır kamera görüntülerine pijamalı çıkmayayım diye...O kadar da pahalı pijama almıştı oysa... 8 1
    Güray Dilli Güray Dilli: haberler.com okurlarından
    Nerede ifade verecekler. GOpaşa Adliyesinde mi ? Hani şu Avm de olan 4 0
  • Serdengeçti Serdengeçti:
    Şaka gibi başkası olsa şu anda cezaevinde olması gereken insanları bir de davet etmişler sabah operasyonuna ne oldu 24 1 Yanıtla
    E. Konez E. Konez:
    buda ismi adalet olan partinin adalet anlayışı ve sistemi işte. anlayin artik... 8 1
  • myh7dh6c76 myh7dh6c76:
    zahmet oldu bukadar zaman içinde faizle zaten parayı katladılar bide ifadeye çağırmak ne milleti şafak olerasyonu ile evden alırken zatıalilerini ifade için randevu ile çağırıyorlar atı alan ğsküdarı geçti yalandan bi ifade bilmeden girdim kazanınca bekledim çıktığımda da bu olaylarla karşılaştım maşallah inşallah bayrak vatan hop bilmem nereye konsolos ata yurt dışında at koşturmaya devam 20 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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