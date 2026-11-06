CHP'li vekil, Sözcü TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü: Fatma Betül'ün tutuklanması... - Son Dakika
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CHP'li vekil, Sözcü TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü: Fatma Betül'ün tutuklanması...

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CHP\'li vekil, Sözcü TV\'de Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı övdü: Fatma Betül\'ün tutuklanması...
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CHP\'li vekil, Sözcü TV\'de Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı övdü: Fatma Betül\'ün tutuklanması...
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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, konuk olduğu Sözcü TV ekranlarında fon soruşturmasında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla ilgili "Bu olayın üstü örtülebilir miydi, süreç farklı bir şekilde geçiştirilebilir miydi? Her şey olabilirdi. Ancak görünen o ki Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda son derece duyarlı. Sürecin acele edilmeden, panik havasına girilmeden yönetildiğini görüyoruz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından siyaset cephesinden de ilk değerlendirmeler gelmeye başladı. Konuk olduğu Sözcü TV ekranlarında süreci değerlendiren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumundan övgüyle bahsetti. 

"CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK"

Cumhuriyet tarihi boyunca bakanlık yapıp tutuklanan dördüncü ismin Fatma Betül Sayan Kaya olduğunu belirten Gürsel Erol, önceki üç örneğin kendi partilerinin iktidar dönemleri bittikten sonra yaşandığını vurguladı. Erol, aktif genel başkan yardımcılığı yürütmüş ve eski bakanlık yapmış bir ismin kendi partisinin iktidarı döneminde tutuklanmasının hukuk ve yargıya güven açısından son derece anlamlı bir eşik olduğunu ifade etti.

"CUMHURBAŞKANI BU KONUDA SON DERECE DUYARLI"

Soruşturmanın üstünün örtülmeden ve geçiştirilmeden yürütüldüğüne işaret eden Erol, konunun aceleye getirilmeden bir sürece yayıldığını belirtti. Sürecin panik havasından uzak, sakinlikle ve kararlılıkla yönetildiğini ifade eden Erol, "Bakanlık yapmış, genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanması, Türkiye'de yargıya ve hukuka güven açısından son derece önemli... Bu olayın üstü örtülebilir miydi, süreç farklı bir şekilde geçiştirilebilir miydi? Her şey olabilirdi. Ancak görünen o ki Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda son derece duyarlı. Sürecin acele edilmeden, panik havasına girilmeden yönetildiğini görüyoruz" şeklinde konuştu. 

KÜÇÜKKAYA: ÖNEMLİ, ANLAMLI

Gürsel Erol'un sözlerinden sonra değerlendirmesini yapan İsmail Küçükkaya ise "Önemli ve anlamlı, böyle düşünüyorum, hissediyorum" ifadelerine yer verdi. 

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