Alman Basını, Galatasaray taraftarını yere göğe sığdıramadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Alman Basını, Galatasaray taraftarını yere göğe sığdıramadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Alman Basını, Galatasaray taraftarını yere göğe sığdıramadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
3 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Alman Basını, Galatasaray taraftarını yere göğe sığdıramadı
Haber Videosu

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray, Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederken Alman basını maçta sarı-kırmızılı taraftarların yarattığı baskı ve coşkulu atmosferi ön plana çıkardı. Yapılan haberlerde stadın gürültülü ve etkileyici atmosferinin Stuttgart'ın performansını olumsuz etkilediği vurgulandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında konuk ettiği Stuttgart’ı Aleksey Batrakov’un attığı gollerle 2-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 6’ya yükseltirken maçın ardından Alman basınında en çok konuşulan konu stadyumdaki atmosfer oldu.

ALMANYA'DA GÜNDEM GALATASARAY TARAFTARI

Almanya'nın önde gelen spor mecraları, maça dair değerlendirmelerinde sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu baskıya geniş yer ayırdı.

Alman Basını, Galatasaray taraftarını yere göğe sığdıramadı

İşte Galatasaray'ın yarattığı atmosfer ile ilgili yapılan o haberler:

Bild: "Stuttgart, İstanbul'un kaynayan ateşinde umutsuzluğa düştü. Galatasaray taraftarları Avrupa'nın en gürültülü taraftarları arasında yer alıyor. Kulakları sağır eden tezahüratları ve agresif ıslıklarıyla deplasman takımını en başından itibaren büyük bir baskı altına aldılar."

Kicker: "Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Erken gelen iki golün ardından birçok net fırsatı değerlendiremedi; tüm bunlar, coşkulu Galatasaray taraftarlarının sağır edici ıslıkları eşliğinde gerçekleşti."

Alman Basını, Galatasaray taraftarını yere göğe sığdıramadı

Die Welt: "Stuttgart, İstanbul'da maçın başında yediği iki golle mağlup oldu. İyi bir performans sergilediler ama sonuç alamadılar. Hata yapmaya meyilli Bundesliga ekibi, hararetli atmosferde ev sahibi takıma 2-0 yenildi."

Spox: "Stuttgart, sağır edici bir gürültü fırtınası içinde Galatasaray'a mağlup oldu. Maç boyunca atmosfer son derece gürültülüydü. İstanbul'un ateşli atmosferinde Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turuna doğrudan katılma hedefinde gerileme yaşadı."

Alman Basını, Galatasaray taraftarını yere göğe sığdıramadı
Dün geceye damga vurdu! Alman muhabirin zor anlarıDün geceye damga vurdu! Alman muhabirin zor anları Galatasaray paraya para demiyor! İşte kasasına giren servetGalatasaray paraya para demiyor! İşte kasasına giren servet Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler'de kutladı! Gece kulübüne gittilerGalatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler'de kutladı! Gece kulübüne gittiler Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmışBarış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıtDeniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
Okurların en beğendiği yorum

“alexey batrakov batrakov batrakov alexey batrakov batrakov batrakov.. herkes iyice ezberlesin daha Cook duyacağız ins.”

Tüm yorumlar (3)
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayStuttgartAlmanyaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (3)

  • Kadir Ari Kadir Ari:
    hoparlörler sağolsun ???? 2 4 Yanıtla
    huseyinsilver huseyinsilver:
    Niye zoruna gitti Fenerli 0 0
  • kadirizm yıldırım kadirizm yıldırım:
    alexey batrakov batrakov batrakov alexey batrakov batrakov batrakov.. herkes iyice ezberlesin daha Cook duyacağız ins. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
474 milyon dolar harcayan Elon Musk’tan seçim sonrası olay sözler 474 milyon dolar harcayan Elon Musk'tan seçim sonrası olay sözler
Emre’nin Fenerbahçe’nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı Emre'nin Fenerbahçe'nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu kuraları çekildi Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları çekildi
Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru
Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi Son savunması buz kestirdi Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi! Son savunması buz kestirdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
İmzalar atılmak üzereydi Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
Arda Güler’den Emre Belözoğlu için binlerce beğeni alan mesaj Arda Güler'den Emre Belözoğlu için binlerce beğeni alan mesaj
19:03
Dün geceye damga vurdu Alman muhabirin zor anları
Dün geceye damga vurdu! Alman muhabirin zor anları
18:40
Liverpoollu futbolcular İstanbul’da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı
Liverpoollu futbolcular İstanbul'da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı
18:33
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
18:10
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı Trump’tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı! Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
18:03
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
17:45
Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez ilk icraatını yaptı
Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez ilk icraatını yaptı
17:31
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
16:39
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
16:25
Görüntü İstanbul’dan Cadde göle dönünce kolları sıvadı
Görüntü İstanbul'dan! Cadde göle dönünce kolları sıvadı
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 19:10:53. #7.12#
SON DAKİKA: Alman Basını, Galatasaray taraftarını yere göğe sığdıramadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android