İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

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İstanbul\'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok
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İstanbul\'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok
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İstanbul'da 5 ilçede düzenlenen dev narkotik operasyonunda uyuşturucu imalathanesi deşifre edilip 7 şüpheli yakalanırken, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Uyuşturucuyla mücadelede, ne kadar yöntem değiştirilirse değiştirilsin sınır yok ve taviz yok" ifadelerini kullandı.

Yurt genelinde vatandaşın huzur ve güvenliğini tehdit eden zehir tacirlerine yönelik operasyonlar kesintisiz devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü geniş kapsamlı çalışmalarda dev bir uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi.

5 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucunda ekipler, 2-3 Kasım 2026 tarihlerinde Gaziosmanpaşa, Avcılar, Beylikdüzü, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

YÜZLERCE KİLO ZEHİR VE HAP BASIM MAKİNESİ ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde ve deşifre edilen imalathanede yapılan aramalarda yüksek miktarda uyuşturucu madde ile imalat ekipmanları ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler şu şekilde sıralandı:

  • 195 kilo 900 gram metamfetamin
  • 55 kilo 600 gram eroin
  • 28 kilo 800 gram afyon sakızı
  • 112 kilo 850 gram pregabalin maddesi
  • 133 kilo 800 gram katkı maddesi
  • 400 bin adet sentetik ecza hap
  • 200 bin adet boş kapsül
  • 1 adet hap basım makinesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet karıştırıcı ve 1 adet kompresör

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 7 şüpheli, Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi uyarınca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 4'ünün 3 Kasım'da, kalan 3'ünün ise 4 Kasım'da adliyeye çıkarıldığı bildirildi.

"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE TAVİZ YOK"

Operasyonun ardından açıklamalarda bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, emniyet güçlerinin kararlılığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Uyuşturucuyla mücadelede, ne kadar yöntem değiştirilirse değiştirilsin sınır yok ve taviz yok."

Selami YıldızNarkotikİstanbulGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Yusuf ÖNDER Yusuf ÖNDER: haberler.com okurlarından
    ya he he 1 2
  • Muharrem Güreli Muharrem Güreli: haberler.com okurlarından
    Kesin öyledir 1 0
  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Valla emnoyet bilirde yakalrda.sen satana sokana yaoana idam diyormusun demiyormusun diger ornek ulkeler gibi.sen ondan bahsrt.caydiriyormusun 0 0 Yanıtla
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