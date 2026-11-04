COP31 nedeniyle Antalya'da 7 ilçede okullar 11-12 Kasım'da uzaktan eğitime geçecek - Son Dakika
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COP31 nedeniyle Antalya'da 7 ilçede okullar 11-12 Kasım'da uzaktan eğitime geçecek

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COP31 nedeniyle Antalya\'da 7 ilçede okullar 11-12 Kasım\'da uzaktan eğitime geçecek
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Antalya'da COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle 11-12 Kasım'da 7 ilçede tüm resmi ve özel okullar uzaktan eğitime geçecek. Aynı günlerde okul servisleri ve taşımalı eğitim yapılmayacak; okul öncesi veya ilkokul çağında çocuğu olan kadın kamu personeli idari izinli sayılacak.

Antalya, uluslararası COP31 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken organizasyon öncesinde trafik yoğunluğuna yönelik tedbirler de açıklandı. Antalya Valiliği tarafından yayımlanan genelge kapsamında, zirvenin gerçekleştirileceği 11-12 Kasım tarihlerinde 7 ilçedeki tüm resmi ve özel okullarda uzaktan eğitim uygulanmasına karar verildi.

7 İLÇEDE 2 GÜN UZAKTAN EĞİTİM

Antalya Valiliğinin 2026/11 sayılı Uzaktan Eğitim ve Personel Uygulamaları Genelgesi'ne göre Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde 11-12 Kasım Çarşamba ve Perşembe günleri uzaktan eğitim yapılacak.

Karar, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki tüm resmi ve özel okulları kapsayacak. Antalya'nın diğer ilçelerinde ise eğitim-öğretim faaliyetleri normal düzeninde sürdürülecek.

OKUL SERVİSLERİ VE TAŞIMALI EĞİTİM DE DURDURULACAK

Uzaktan eğitim kararının uygulandığı 7 ilçede aynı tarihlerde okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de gerçekleştirilmeyecek.

Özel eğitim öğrencileri ile uzaktan eğitime erişim imkanı kısıtlı olan öğrenciler için gerekli tedbirler alınacak. Okul yöneticileri ise eğitim sürecinin takibi, öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi ve okul binalarının güvenliğinin sağlanması amacıyla görevlerinin başında bulunacak.

KADIN KAMU PERSONELİNE 2 GÜN İDARİ İZİN

Genelgede kamu personeline yönelik düzenlemeler de yer aldı. Buna göre belirlenen 7 ilçede görev yapan ve okul öncesi veya ilkokul çağında çocuğu bulunan kadın kamu personeli, 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak.

Ancak kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik görevlerde çalışan personel bu uygulamanın dışında tutulacak.

COP31 organizasyonunda görev alan personelin yanı sıra güvenlik, trafik, sağlık, acil durum, itfaiye, ulaşım, altyapı, enerji, su, temizlik ve belediye hizmetlerinde çalışan personel görevlerini sürdürecek.

KAMU HİZMETLERİNDE AKSAMA YAŞANMAYACAK

Valilik genelgesinde nüfus, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve sağlık gibi vatandaşların yoğun hizmet aldığı kurumlarda yeterli sayıda personel bulundurulması gerektiği belirtildi.

Özel sektör işverenlerine de konferans günlerinde yaşanabilecek yoğunluk dikkate alınarak, özellikle okul öncesi ve ilkokul çağında çocuğu bulunan çalışanlar için esnek çalışma ve uzaktan çalışma imkanlarının değerlendirilmesi tavsiye edildi.

Kaynak: İHA
AntalyaGüncelEğitimTatilCOP31Son Dakika

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