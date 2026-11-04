Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi - Son Dakika
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Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi

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Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi
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Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi
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Türk halk müziğinin usta isimlerinden 78 yaşındaki Tuğrul Şan, Canan Erdaş ile dünyaevine girdi. Ordu'da düzenlenen nikah töreninde çiftin mutluluğuna Ordu Valisi Muammer Erol da ortak oldu.

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Tuğrul Şan, özel hayatıyla ilgili güzel bir haberle sevenlerinin karşısına çıktı. 78 yaşındaki sanatçı, Canan Erdaş ile hayatını birleştirerek nikah masasına oturdu.

78 YAŞINDA NİKAH MASASINA OTURDU

Müzik dünyasında uzun yıllardır tanınan Tuğrul Şan, Canan Erdaş ile Ordu'da evlendi. Çiftin nikah töreninde mutlulukları dikkat çekerken sanatçının evlilik haberi sevenlerini de sevindirdi.

Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi

ORDU VALİSİ DE MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU

Ordu'da gerçekleşen nikah törenine Ordu Valisi Muammer Erol da katıldı. Vali Erol, çiftin mutluluğunu paylaşarak bu özel günlerinde yanlarında yer aldı.

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    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ilk defa ismini duyuyorum 0 0 Yanıtla
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