Thomas Reis kötü haberi verdi: Milli araya kadar bizimle olamayacaklar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Thomas Reis kötü haberi verdi: Milli araya kadar bizimle olamayacaklar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Thomas Reis kötü haberi verdi: Milli araya kadar bizimle olamayacaklar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Thomas Reis kötü haberi verdi: Milli araya kadar bizimle olamayacaklar
Haber Videosu

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Freiburg'un çok iyi tanıdığı takımlardan biri olduğunu belirterek, "Yarın çok iyi bir sonuç alarak Avrupa'da yukarıya doğru tırmanışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi. Sakat oyuncular hakkında da konuşan Reis, taraftarlarına kötü haberi verdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın Alman ekibi Freiburg'u konuk edecek Trabzonspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, karşılaşmanın oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenledi.

''ÇOK İYİ BİLDİĞİM TAKIMLARDAN BİRİ''

Freiburg'un yakından tanıdığı takımlardan biri olduğunu belirten Thomas Reis, "Çok iyi bildiğim takımlardan biri. İyi baskı yapan, pres gücü yüksek bir takım. Bizim de yapmamız gereken doğru çözümleri üretmek. Samsunspor'u çalıştırırken bir Alman takımıyla karşılaşmıştık ancak sonuç istediğimiz gibi olmamıştı. Yarın umuyorum ki iyi bir sonuç alarak sahadan ayrılacağız. Avrupa'da yukarıya doğru ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

Thomas Reis kötü haberi verdi: Milli araya kadar bizimle olamayacaklar

''MİLLİ ARAYA KADAR BİZİMLE OLAMAYACAKLAR''

Sakat oyuncuların durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Reis, "Bizimle olamayacak oyuncular hakkında konuşmayı sevmiyorum. Sakatlıklar var ve bu durumdan dolayı mutlu değilim. Ancak sakatlıkların diğer oyuncular için fırsat anlamına geldiğini de unutmamak gerekiyor. Forvet oyuncusu konusunda elimizde fazla alternatif yok. Neler yapabileceğimize bakacağız ve en doğru tercihi yapacağız. Sahaya en iyi kadroyla çıkmayı planlıyoruz. Aral ve Dju, milli araya kadar bizimle birlikte olamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Thomas Reis kötü haberi verdi: Milli araya kadar bizimle olamayacaklar

''HER MAÇIN FARKLİ HİKAYESİ VAR''

Takımın son dönemdeki performansına da değinen Thomas Reis, her karşılaşmanın kendine özgü bir hikayesi olduğunu vurgulayarak, "İyi sonuçlar her zaman takıma yardımcı olur. Rakipler de bunu dikkate alır. Bizim yapmamız gereken aynı tutumu gösterebilmek. Son maçlarımız bizim için kolay geçmedi. Bazen sabırlı olmanız gerekiyor. Son karşılaşmada da zorluklar yaşadık. Bazen maçların çözümü devre arasında bulunabiliyor. Her maçın birbirinden farklı bir hikayesi var" dedi.

Thomas Reis kötü haberi verdi: Milli araya kadar bizimle olamayacaklar

''ÇOK DAHA KOLAY OLUR''

Takımın geldiği noktadan memnun olduğunu belirten Alman teknik adam, "İyi bir kadronuz varsa 11 konusunda teknik direktör olarak zorluk yaşayabilirsiniz. Ancak takım olarak iyi bir seviyeye geldiğimizi söyleyebilirim. Yarın umuyorum ki dolu bir statta oynayacağız. Bizim yapmamız gereken iyi bir performans ortaya koymak. Saha ile tribünler bir olduğu sürece işimiz daha kolaylaşır. Taraftar yanınızdaysa işler çok daha kolay olur" şeklinde konuştu.

Okurların en beğendiği yorum · haberler.com okurlarından

“Çok iyi bir hoca. Adeta Trabzon'a sihirli değnekle dokundu.”

Tüm yorumlar (2)
UEFA Konferans LigiTrabzonsporThomas ReisFreiburgFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • Neyzen Erdinç Bal Neyzen Erdinç Bal: haberler.com okurlarından
    Çok iyi bir hoca. Adeta Trabzon'a sihirli değnekle dokundu. 3 0
  • Salih Yas Salih Yas:
    Fener’in aklına gelmez bu hocayı getirseydi.Nerede iş yapmayan futbolcu hoca var Fener’de 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi
Emre Belözoğlu geldi, Kuyt’ın kaderi belli oldu Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası İkisini o isim tanıştırmış Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış
Trump’ın seçim hezimeti sonrası Rusya’dan ilk yorum Trump'ın seçim hezimeti sonrası Rusya'dan ilk yorum
474 milyon dolar harcayan Elon Musk’tan seçim sonrası olay sözler 474 milyon dolar harcayan Elon Musk'tan seçim sonrası olay sözler
Tartışma yaratan görüntü Bir yanda milyonluk konutlar, bir yanda yılkı atları Tartışma yaratan görüntü! Bir yanda milyonluk konutlar, bir yanda yılkı atları
Emre’nin Fenerbahçe’nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı Emre'nin Fenerbahçe'nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu kuraları çekildi Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları çekildi
Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru
Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi Son savunması buz kestirdi Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi! Son savunması buz kestirdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
İmzalar atılmak üzereydi Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
18:10
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı Trump’tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı! Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
18:03
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
17:48
İstanbul’da sağanak kabusu Duraklar doldu taştı, en fazla yağmur Üsküdar’a yağdı
İstanbul'da sağanak kabusu! Duraklar doldu taştı, en fazla yağmur Üsküdar'a yağdı
17:45
Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez ilk icraatını yaptı
Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez ilk icraatını yaptı
17:31
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
17:28
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok
17:15
Fenerbahçe’de Çağrı Balta’dan olay hareket Formasını çıkarıp gitti
Fenerbahçe'de Çağrı Balta'dan olay hareket! Formasını çıkarıp gitti
16:51
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı Bir gecede tüm hesaplar değişti
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı! Bir gecede tüm hesaplar değişti
16:39
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
16:25
Görüntü İstanbul’dan Cadde göle dönünce kolları sıvadı
Görüntü İstanbul'dan! Cadde göle dönünce kolları sıvadı
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
14:36
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 18:36:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Thomas Reis kötü haberi verdi: Milli araya kadar bizimle olamayacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android