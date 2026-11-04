Vance'ten Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisine dikkat çeken itiraf: Kaybetmemizin nedeni savaş - Son Dakika
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Vance'ten Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisine dikkat çeken itiraf: Kaybetmemizin nedeni savaş

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Vance\'ten Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisine dikkat çeken itiraf: Kaybetmemizin nedeni savaş
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Vance\'ten Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisine dikkat çeken itiraf: Kaybetmemizin nedeni savaş
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ABD'de ara seçim sonuçlarının ardından Cumhuriyetçi Parti'de yenilginin nedenlerine ilişkin tartışmalar sürerken, Başkan Yardımcısı JD Vance'ten dikkat çeken bir çıkış geldi. Seçmenlerin sandıkta verdiği mesajın göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Vance, İran savaşını kaybın başlıca nedeni olarak gösterdi. Vance, ekonomik sorunların yanı sıra ABD'nin İsrail ile ilişkilerinin de seçmen tercihlerinde etkili olduğunu ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin yaşadığı kayıpların nedeninin İran savaşı olduğunu savundu. Trump'ın da bu gerçeği dile getirdiğini belirten Vance, seçmenlerin Demokratlara yönelmesinde hayat pahalılığı, enflasyon, "Önce Amerika" politikası ve ABD- İsrail ilişkilerinin de etkili olduğunu söyledi.

ABD'de 2026 ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin yaşadığı kayıpların ardından Başkan Yardımcısı JD Vance'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Vance, Cumhuriyetçilerin yenilgisinin temel nedeninin İran savaşı olduğunu belirterek, "Kaybetmemizin nedeni savaş. Başkan Donald Trump da dün gece bunu bizzat söyledi" ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarının ardından parti içinde yapılması gereken değerlendirmelere işaret eden Vance, İran savaşının siyasi bedelinin açıkça tartışılması gerektiğini savundu. Vance, "Senato'yu önümüzdeki 6 yıl boyunca kaybetmenin ödenmeye değer bir bedel olduğunu düşünüyorsanız bunu savunun. Katılsanız da katılmasanız da en azından bu dürüst bir yaklaşım olur" dedi.

"SEÇMENLERİMİZ SANDIĞA GİTTİ, ANCAK DEMOKRATLARA OY VERDİ"

Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisinin yalnızca seçmen katılımıyla açıklanamayacağını belirten Vance, asıl sorunun 2024 yılında Trump ve kendisine oy veren bazı seçmenlerin bu kez Demokratları desteklemesi olduğunu ifade etti.

Vance, seçim sonuçlarına öfkeli olan Cumhuriyetçi seçmenlere seslenerek bu tepkinin siyasi mücadeleye dönüştürülmesi çağrısında bulundu. Kendi dünya görüşlerini paylaşan Cumhuriyetçi adayların desteklenmesini isteyen Vance, "Öfkelenmekte haklı olduğunuzu söylüyorum. Gelin, bu öfkeyi ülkemiz için yeniden çalışmaya koyulmak üzere kullanalım" değerlendirmesinde bulundu.

Vance'ten Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisine dikkat çeken itiraf: Kaybetmemizin nedeni savaş

SEÇMENİN CUMHURİYETÇİLERDEN BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Vance, açıklamasında ismini vermediği ancak yakından tanıdığını belirttiği bir kamuoyu araştırmacısının çalışmasına da yer verdi. Araştırmada, 2024 seçimlerinde Trump'a oy verip 2026 ara seçimlerinde Demokratları destekleyen seçmenlere yeniden Cumhuriyetçilere yönelmelerini sağlayacak adımların sorulduğunu aktardı.

Vance'in paylaştığı sonuçlara göre seçmenlerin öne çıkardığı dört başlık şöyle sıralandı:

İran savaşının sona erdirilmesi

Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele

"Önce Amerika" politikasına bağlı kalınması

ABD'nin İsrail ile ilişkilerinin değiştirilmesi

Söz konusu başlıkların Cumhuriyetçilerin seçim kaybını anlamak açısından önemli olduğunu belirten Vance, seçmenlerin bu konulardaki beklentilerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

TRUMP'IN İSRAİL POLİTİKASI DA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Vance'in açıklamasında dikkat çeken başlıklardan biri de ABD-İsrail ilişkileri oldu. Başkan Yardımcısı, 2024'te Trump'a oy verip bu kez Demokratları destekleyen seçmenlerin öne çıkardığı konular arasında Washington'ın İsrail ile ilişkilerinin de bulunduğunu belirtti.

İran savaşı ve ekonomik sorunların yanı sıra ABD'nin dış politika tercihleriyle ilgili seçmen tepkisinin de seçim sonuçlarına yansıdığına işaret eden Vance, Cumhuriyetçi Parti'nin bundan sonraki siyasi yol haritasının bu eleştiriler dikkate alınarak oluşturulması gerektiğini savundu.

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Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriCumhuriyetçi PartiDonald TrumpPolitikaİsrailDünyaİranSon Dakika

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